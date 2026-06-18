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Đẩy mạnh truyền thông hiện đại và định hướng giá trị cho thế hệ trẻ

Xuân Tùng

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh vai trò nòng cốt của báo chí trong việc định hướng, giáo dục thế hệ trẻ; mong muốn các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cũng như đẩy mạnh truyền thông hiện đại, định hướng giá trị cho thế hệ trẻ.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác tới chúc mừng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp đoàn công tác Trung ương Đoàn, có: Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục Trưởng Cục Truyền thông CAND; bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL; ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đại tá Ngô Anh Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên Tập Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Trịnh Tùng Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Cục Báo chí, Bộ VHTT&DL. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị báo chí, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, chuẩn bị tâm thế vững chắc hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan quản lý báo chí và các đơn vị báo chí.

Chúc các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước.

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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Cục Truyền thông CAND. Ảnh: Xuân Tùng

Lan tỏa thông tin qua đa nền tảng và mạng xã hội

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn Cục Báo chí, Cục Truyền thông CAND và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã đồng hành, phối hợp với T.Ư Đoàn trong tuyên truyền, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác thanh niên; lan tỏa các nội dung hoạt động, phong trào của Đoàn - Hội trên các lĩnh vực.

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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại chương trình, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và đổi mới hình thức, nội dung phù hợp với đa nền tảng của các cơ quan, đơn vị.

Anh Triết mong muốn, các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp, định hướng nội dung hoạt động công tác Đoàn và phong trào của tuổi trẻ Việt Nam. Đồng thời, phát huy thế mạnh của đơn vị để giữ vững mạch thông tin, truyền tải các chủ trương, chính sách quan trọng và lan tỏa các giá trị nhân văn và định hướng lý tưởng cho thế hệ trẻ.

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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Xuân Tùng
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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. Ảnh: Xuân Tùng

Tại buổi tiếp, bà Đặng Thị Phương Thảo – Phó Cục trưởng Cục Báo chí đánh giá cao sự đổi mới, uy tín nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền của T.Ư Đoàn, trong đó có khối báo chí T.Ư Đoàn.

Đại diện các cơ quan đơn vị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn; đồng thời khẳng định tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành với tổ chức Đoàn và Tuổi trẻ Việt Nam.

Chuyển đổi số báo chí để phục vụ thế hệ tương lai

Tại báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Bí thư thường trực Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự đổi mới của tòa soạn, từ cơ sở vật chất khang trang đến những bước đi mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Đặc biệt nỗ lực của báo trong việc giữ vững bản sắc của một tờ báo có bề dày 72 năm lịch sử nhưng vẫn bắt kịp xu thế hiện đại qua các sản phẩm như "chuyển đổi xanh" hay các nội dung trên nền tảng mạng xã hội.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh: “Chúng ta phải có sự đầu tư hiện đại để cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm trên không gian mạng. Chặng đường sắp tới là phục vụ cho lực lượng của năm 2045, vì vậy báo chí của Đoàn cần tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong việc giáo dục, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi”.

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Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã báo cáo về sự thành công của các giải thể thao thương hiệu như giải bóng đá U9, U11, U13 toàn quốc và kế hoạch triển khai các lớp học online, dạy kỹ năng sống cho trẻ em vùng sâu vùng xa, mở rộng các sân chơi trí tuệ.. khẳng định sứ mệnh vì sự phát triển của thế hệ trẻ.

Tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Một trong những nội dung quan trọng được Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị với các cơ quan báo chí là công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sắp diễn ra tại Hà Nội (vào hai ngày 24 – 25/6).

Anh Triết mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin sự kiện mà cần khai thác sâu các nội dung gương tiêu biểu, phong trào hành động cách mạng của thanh niên... Thông qua các tuyến bài tuyên truyền trước - trong - sau Đại hội, chuyển tải không khí của ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hào hứng cho giới trẻ cả nước.

Xuân Tùng
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