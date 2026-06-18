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Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2026: Hợp lực công - tư, tạo động lực tăng trưởng mới

Thu Hiền

TPO - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Nghệ An là dịp để doanh nghiệp và chính quyền đối thoại, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp lực công - tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Ngày 18/6, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026: Vòng đối thoại địa phương tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - nhấn mạnh ý nghĩa của việc lựa chọn Nghệ An làm điểm đối thoại, vùng đất giàu truyền thống, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

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Quang cảnh diễn đàn.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, diễn đàn năm nay đặt trọng tâm vào thông điệp “đồng kiến tạo chính sách”, chuyển từ cách tiếp cận “gỡ khó” sang cùng nhận diện và xử lý điểm nghẽn phát triển.

Theo đó, doanh nghiệp không chỉ phản ánh vướng mắc mà còn đề xuất giải pháp có tính khả thi; chính quyền, chuyên gia cùng tham gia thiết kế chính sách trên tinh thần thực chất, hiệu quả và có trách nhiệm.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cũng nhấn mạnh vai trò của Nghệ An trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết 39-NQ/TW, hướng tới trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, logistics, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

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Ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc.

Tại diễn đàn, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, với tinh thần “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Người dân thụ hưởng”, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, địa phương sắp công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế địa phương và tạo dư địa phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

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Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.

Chia sẻ thêm tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đề xuất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng chiến lược về giao thông, logistics, khu công nghiệp và hạ tầng số; đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, Nghệ An định hướng thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 30.000–32.000 doanh nghiệp hoạt động, đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của địa phương.

Với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư - Chinh phục kỷ nguyên vươn mình”, các nội dung thảo luận tại diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột lớn gồm: đột phá thể chế; hạ tầng chiến lược; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; hợp lực công - tư gắn với mô hình tăng trưởng mới.

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Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Tại phiên đối thoại, nhiều doanh nghiệp phản ánh những khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, chi phí tuân thủ pháp luật và vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư.

Các đại biểu kiến nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư, xây dựng; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và khu công nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút thêm các dòng vốn đầu tư mới.

Các kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để phục vụ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Thu Hiền
#Nghệ An #doanh nghiệp #đầu tư #hỗ trợ #phát triển #đối thoại #Kinh tế tư nhân #Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 #Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

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