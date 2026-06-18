Anh Nguyễn Tường Lâm tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

TPO - Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 18/6, tại Hà Nội, đoàn công tác Trung ương Đoàn và Trung ương Hội LHTN Việt Nam do anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Thanh Niên, Tạp chí Thanh Niên và Cổng tri thức Thánh Gióng.

Lãnh đạo Báo Thanh Niên báo cáo với anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác những kết quả nổi bật của báo trong thời gian qua.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Báo Thanh Niên.

Lãnh đạo ba đơn vị đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi đơn vị trong thời gian qua; đồng thời khẳng định tập thể cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên, Tạp chí Thanh Niên và Cổng tri thức Thánh Gióng sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyên truyền về Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người lao động của ba đơn vị.

Đánh giá cao bề dày truyền thống lịch sử và uy tín của Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định Ban Bí thư Trung ương Đoàn luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đánh giá cao những đóng góp của báo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Lãnh đạo Tạp chí Thanh Niên báo cáo với anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác những kết quả nổi bật của tạp chí trong thời gian qua.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Tạp chí Thanh Niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Thanh Niên tiếp tục giữ vững niềm tin, phát huy sứ mệnh cao cả của người làm báo để cùng xây dựng một nền báo chí lành mạnh, đóng góp tích cực cho xã hội.

Bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự nỗ lực cùng những bước phát triển mới của Tạp chí Thanh Niên trong thời gian qua, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng uy tín và chất lượng của tạp chí đã được nâng cao, thể hiện qua việc tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng mức điểm các bài viết trên tạp chí lên 0,75 điểm. Ngoài ra, đơn vị cũng đã được công nhận là tạp chí đạt chuẩn khoa học Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Cổng tri thức Thánh Gióng.

Nhấn mạnh năm 2027 sẽ kỷ niệm 65 năm thành lập Tạp chí Thanh Niên, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết đây sẽ là dấu mốc quan trọng để tạp chí phấn đấu thêm nhiều mục tiêu phát triển hơn nữa. Qua đó, đóng góp tích cực vào nghiên cứu lý luận và công tác thanh niên.

Đến thăm, chúc mừng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng tri thức Thánh Gióng, anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn Ban Biên tập và phóng viên đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, vững chuyên môn, nhạy bén, kịp thời, sáng tạo trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn, Hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, hội viên, thanh niên.