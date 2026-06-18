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Giới trẻ

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Bạn trẻ làm gì để đón đầu cơ hội ‘việc làm xanh’?

Giang Thanh

TPO - Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang mở ra nhiều dư địa phát triển mới, thanh niên được đánh giá là lực lượng tiên phong và có nhiều cơ hội để tiếp cận việc làm xanh nếu được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng.

Chiều 17/6, tại Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực thích ứng (CAB) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Công việc xanh và Việc làm thỏa đáng cho tương lai”.

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Các bạn trẻ chia sẻ kết quả từ chuyến thực tế tại các doanh nghiệp xanh. Ảnh: Giang Thanh

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, từ ngày 17/6 đến ngày 19/6 với sự tham gia của 31 bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Trong quá trình đó, các bạn trẻ được trang bị kiến thức về việc làm thỏa đáng/việc làm xanh cho thanh niên, các kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông về công việc xanh/việc làm thỏa đáng, kỹ năng pitching và kể chuyện để lan tỏa các ý tưởng…

Bên cạnh đó, các học viên còn được tham quan thực tế các mô hình kinh doanh xanh, kinh doanh bền vững trên địa bàn để học hỏi kinh nghiệm, kết nối với các lao động đang làm việc tại các mô hình này.

Phát biểu tại chương trình, ông Thái Văn Quang (đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng) cho biết, công việc xanh cần được hiểu một cách thực tế là sự tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường vào cả những ngành nghề truyền thống lẫn các lĩnh vực mới.

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Tham quan thực tế, gặp gỡ các lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp bền vững.

Tuy nhiên, việc phát triển mô hình này tại Việt Nam đang đối mặt với không ít rào cản mang tính hệ thống. Dẫn báo cáo năm 2023 của Ngân hàng Thế giới, ông Quang chỉ ra tỷ lệ công việc xanh tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 3,6%.

Bên cạnh sự thiếu hụt về chính sách hỗ trợ và nguồn kinh phí chuyên biệt, thị trường lao động xanh còn ghi nhận sự mất cân bằng giới tính khi lao động nam giới chiếm từ 70 - 80% do các rào cản về đặc thù kỹ thuật.

“Áp lực từ biến đổi khí hậu đồng thời mở ra những dư địa phát triển mới cho các mô hình kinh tế thích ứng. Nhiều sáng kiến thiết thực tại địa phương thời gian qua đã chứng minh tính khả thi và giá trị kinh tế của các giải pháp thân thiện với môi trường”, ông Quang nói.

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Ông Thái Văn Quang (đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng) cho biết thanh niên có cơ hội rất lớn để tiếp cận việc làm xanh

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh, ông Quang nhấn mạnh vai trò tiên phong của lực lượng lao động trẻ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ trẻ cần chủ động tự trang bị các kỹ năng toàn cầu, năng lực kết nối, phân tích và quản trị hệ thống.

“Sự chủ động học hỏi và tư duy đổi mới sáng tạo của người lao động trẻ được kỳ vọng sẽ là động lực cốt lõi giúp tháo gỡ các nút thắt hiện tại, hướng tới xây dựng một thị trường lao động bền vững và phát thải thấp trong tương lai”, ông Quang nói.

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Trong 3 ngày hội thảo, các bạn trẻ được trang bị các kỹ năng để truyền thông về việc làm xanh.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm CAB, thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn, được trang bị các kỹ năng để truyền thông về công việc xanh và việc làm thỏa đáng.

“Trong bối cảnh chuyển đổi xanh tại Việt Nam, lao động trẻ có cơ hội rất lớn để tiếp cận các công việc xanh. Tuy nhiên, để làm được điều đó, các bạn cũng cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để có thể chủ động đón đầu xu hướng này”, bà Nga nói.

Giang Thanh
#Cơ hội việc làm xanh cho thanh niên #Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững #Rào cản và thách thức trong thị trường lao động xanh #Kỹ năng truyền thông và đổi mới sáng tạo #Đà Nẵng #Chuyển đổi xanh #Việc làm xanh

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