Việt kiều lĩnh án 16 năm tù vì mua bán trẻ em để đưa sang Mỹ

Chiều nay (18/6), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với Trần Nhuận Gia (52 tuổi, quốc tịch Mỹ, còn gọi là Wong Danny Gia) cùng 6 đồng phạm trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi dưới danh nghĩa nhận con nuôi để đưa ra nước ngoài.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/6.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Nhuận Gia 11 năm tù, 6 đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 11 đến 13 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Riêng bị cáo Trần Thị Cẩm Tú (SN 1995, ngụ TPHCM, nội trợ) còn bị tuyên phạt thêm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ, chăm sóc của trẻ em, ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, nhận con nuôi và xuất nhập cảnh. Vì vậy, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Một số bị cáo khai thực hiện theo sự chỉ đạo hoặc vì động cơ vụ lợi. HĐXX cho rằng các bị cáo nhận thức được hành vi trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện, gây hậu quả nghiêm trọng đối với quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Theo bản án, từ năm 2023 đến tháng 5/2024, Trần Nhuận Gia tham gia các hội nhóm “cho - nhận con nuôi” trên mạng xã hội để tìm kiếm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua nhiều đầu mối môi giới, Gia đã bỏ tiền nhận nuôi 3 trẻ, sau đó đưa về chăm sóc tại một căn hộ ở TPHCM.

Quá trình điều tra xác định, dù không thực hiện thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật, Gia vẫn tìm cách hợp thức hóa quan hệ cha con bằng việc làm giả giấy khai sinh, giấy tờ hộ tịch và kết quả giám định ADN. Mục đích là hoàn thiện hồ sơ để đưa các cháu bé sang Mỹ.

Tháng 5/2024, từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng kiểm tra nơi ở của Gia và phát hiện 3 trẻ em cùng những người được thuê chăm sóc. Từ đó, đường dây môi giới, mua bán trẻ em từng bước bị làm rõ.