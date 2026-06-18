[CLIP] Xe ba gác đang chạy bất ngờ cháy dữ dội

TPO - Trưa 18/6, một xe ba gác máy đang lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu (TPHCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Clip xe ba gác bất ngờ cháy dữ dội giữa trưa ở TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người đàn ông ngoài 50 tuổi điều khiển xe ba gác máy lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu.

Khi phương tiện đến gần giao lộ Tạ Quang Bửu - Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, tài xế phát hiện lửa bùng lên từ khu vực động cơ và bình xăng.

Ngay lập tức, người này cho xe tấp vào lề đường, nhanh chóng rời khỏi phương tiện và hô hoán người dân hỗ trợ.

Tài xế sau đó mượn bình chữa cháy mini từ một nhà dân gần hiện trường để dập lửa. Nhiều người dân cùng lực lượng bảo vệ của một tòa nhà gần đó cũng mang bình chữa cháy đến hỗ trợ.

Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không lan rộng sang các phương tiện và công trình xung quanh.

Vụ cháy khiến xe ba gác bị hư hỏng một phần. Theo tài xế, nguyên nhân có thể do ống dẫn nhiên liệu bị bung, làm xăng rò rỉ và bốc cháy.

Người này cho biết đã kịp tháo bình xăng khỏi xe và đưa ra xa khu vực cháy trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh hơn.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi. Đến trưa cùng ngày, xe được đưa khỏi hiện trường để khắc phục, giao thông trở lại bình thường.