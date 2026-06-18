Ô tô lao vào siêu thị sau cú húc của xe tải

TPO - Sau cú húc của xe tải, ô tô van lao lên vỉa hè, tông sập cửa cuốn của một siêu thị mini. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút hôm nay, 18/6, một xe van (xe kết hợp giữa xe tải nhỏ) mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc theo hướng từ tỉnh lộ 43 đi Khu chế xuất Linh Trung 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực gần giao lộ Ngô Chí Quốc - Nguyễn Thị Thích, xe van bất ngờ bị một xe tải chạy cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào đuôi. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy đang lưu thông trên đường.

Cú tông mạnh khiến xe van mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào một siêu thị mini bên đường, làm cửa cuốn của cửa hàng bị hư hỏng nặng. Các phương tiện liên quan cũng bị hư hỏng ở nhiều vị trí.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe van nằm lọt vào khu vực mặt tiền cửa hàng, cửa cuốn bị tông sập, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm nên không có khách hàng và người dân đứng gần khu vực cửa hàng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cơ quan chức năng làm rõ.