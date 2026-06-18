Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ô tô lao vào siêu thị sau cú húc của xe tải

Nguyễn Dũng

TPO - Sau cú húc của xe tải, ô tô van lao lên vỉa hè, tông sập cửa cuốn của một siêu thị mini. May mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút hôm nay, 18/6, một xe van (xe kết hợp giữa xe tải nhỏ) mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Ngô Chí Quốc theo hướng từ tỉnh lộ 43 đi Khu chế xuất Linh Trung 2.

z7948948166368-033a86cd2855c754a07f0170961ddc7e-4084-9570jpg.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực gần giao lộ Ngô Chí Quốc - Nguyễn Thị Thích, xe van bất ngờ bị một xe tải chạy cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào đuôi. Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy đang lưu thông trên đường.

Cú tông mạnh khiến xe van mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào một siêu thị mini bên đường, làm cửa cuốn của cửa hàng bị hư hỏng nặng. Các phương tiện liên quan cũng bị hư hỏng ở nhiều vị trí.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe van nằm lọt vào khu vực mặt tiền cửa hàng, cửa cuốn bị tông sập, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm nên không có khách hàng và người dân đứng gần khu vực cửa hàng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dũng
#xe tải #xe van #tai nạn #TPHCM #siêu thị #Xe tải tông liên hoàn #xe van đâm sập siêu thị mini ở TPHCM #Vụ tai nạn liên hoàn tại TPHCM xảy ra khi xe tải và xe van va chạm mạnh #khiến xe van lao vào siêu thị mini #may mắn không gây thiệt hại về người

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe