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Báo Tiền Phong đạt nhiều giải cao tại giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Tại Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026), Báo Tiền Phong đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Sáng 18/6, Ban tổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026) tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh đến dự.

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Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định công nhận các tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I (2025 - 2026), bao gồm 60 tác phẩm của 60 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 7 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 27 giải Khuyến khích ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

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Nhóm tác giả Hoài Văn - Thanh Hiền - Giang Thanh (Báo Tiền Phong) đạt giải Nhì Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I.

Báo Tiền Phong đạt 5 giải gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Theo đó, loạt bài Chính quyền 2 cấp, 3 tháng nhìn lại của nhóm tác giả Lê Giang Thanh (Giang Thanh) Nguyễn Thị Văn (Hoài Văn), Trần Thị Thanh Hiền (Thanh Hiền) đạt giải Nhì; Loạt bài Có một Đà Nẵng dọc rẻo cao Trường Sơn (Hoài Văn - Duy Quốc) đạt giải Ba; tác phẩm “Người thân” từ phương xa của những đứa trẻ mồ côi (Lê Giang Thanh) đạt giải Ba.

Ngoài ra, tác phẩm Phủ sóng AI cho thành phố đáng sống và tác phẩm “Người hùng” săn tìm báu vật trên biển Đà Nẵng của tác giả Trần Thị Thanh Hiền đạt giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải được trao giấy chứng nhận, biểu trưng của giải kèm tiền thưởng tương ứng. Cụ thể, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, giải Nhì 20 triệu đồng, giải Ba 15 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ I thu hút 284 tác phẩm của 186 tác giả tham dự ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

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Loạt bài Có một Đà Nẵng dọc rẻo cao Trường Sơn (Hoài Văn - Duy Quốc) đạt giải Ba

Ban tổ chức giải đánh giá, các đề tài và nội dung tác phẩm tham dự giải phản ánh chân thực, sinh động về đất và người xứ Quảng trong một năm qua. Trong đó, những vấn đề, sự kiện, hoạt động lớn, nổi bật của Đà Nẵng đều được báo chí phản ánh đậm nét, đa chiều. Điều này cho thấy vai trò của báo chí trong việc bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời, đầy đủ các diễn biến của đời sống xã hội; phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng.

Dịp này, Ban tổ chức phát động Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng lần thứ II (2026 - 2027). Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng trao 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho sinh viên nghèo vượt khó thuộc Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Kinh phí được trích từ nguồn vận động của Chương trình Ly cà phê yêu thương do Hội Nhà báo thành phố phát động.

Hoài Văn
#Báo chí #Huỳnh Thúc Kháng #Đà Nẵng #Báo Tiền phong #Giải thưởng

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