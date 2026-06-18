Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh giải đáp hàng loạt kiến nghị của cử tri

Chiều 17/6, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng các đại biểu thuộc tổ số 3 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Yên trước Kỳ họp thường lệ tháng 7/2026.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh giải đáp các kiến nghị của cử tri

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu xã Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam và Quang Trung, thu hút đông đảo cử tri tham gia.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thời gian qua; đồng thời giới thiệu những nội dung trọng tâm dự kiến được xem xét tại Kỳ họp thường lệ tháng 7/2026.

Theo đó, kỳ họp sắp tới dự kiến xem xét, thông qua 38 dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương. Nổi bật là các chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống đường thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển giáo dục ngoài công lập; điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh cùng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng khác.

Bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, cử tri các địa phương cũng thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại, kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; có chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; bổ sung quỹ đất phục vụ phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp và tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri nêu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh tại buổi tiếp xúc

Không khí hội nghị diễn ra sôi nổi khi nhiều ý kiến, kiến nghị được cử tri các xã Tân Yên, Phúc Hòa, Ngọc Thiện, Nhã Nam và Quang Trung gửi tới lãnh đạo tỉnh. Các vấn đề được nêu đều gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất của người dân và nhận được sự quan tâm lớn từ cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri. Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung mà cử tri quan tâm.

Đặc biệt, liên quan đến chính sách phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030, đồng chí cho biết tỉnh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ với mức cao hơn giai đoạn trước, tập trung ưu tiên nguồn lực cho các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai ngay khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua.

Đối với vấn đề thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp đang ảnh hưởng đến tiến độ nhiều công trình hạ tầng, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cho biết tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ. Trong đó, tập trung đẩy nhanh việc cấp phép khai thác các mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù, đồng thời nghiên cứu phân cấp, rút ngắn quy trình thủ tục để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình dân sinh.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẩn trương rà soát, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo HĐND, UBND tỉnh xem xét, xử lý.