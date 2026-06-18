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Cháy lớn tại cơ sở in ấn ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại cơ sở in ấn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP. Huế, đã được lực lượng chức năng kịp thời khống chế, không để lửa lớn lan rộng ra xung quanh.

Trưa 18/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Huế cho biết vừa dập tắt một vụ cháy xảy ra tại cơ sở in ấn Hoài Tưởng, địa chỉ số 644 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài.

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Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế hỏa hoạn tại cơ sở in ấn ở Huế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h03 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại cơ sở do ông L.V.T. (SN 1975) làm chủ. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 11 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Do bên trong cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa phục vụ hoạt động in ấn, lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Nhiều người dân sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn.

Sau gần 45 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Diện tích khu vực bị cháy khoảng 40m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu từ gia đình chủ cơ sở, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cố chập điện. Vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Văn
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