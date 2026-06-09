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Cháy quán karaoke ở Đà Nẵng: Tiếng kính vỡ liên tiếp, khói đen kín trời

Duy Quốc

TPO - Sáng 9/6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng khẩn trương huy động nhiều phương tiện cùng xe thang chuyên dụng để dập lửa tại một quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h20, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc lên từ tầng 4 của quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế nên báo tin cho lực lượng chức năng.

“Tôi nghe tiếng kính vỡ liên tiếp nên chạy ra xem. Lúc đó, khói đen đã bốc lên nghi ngút từ quán. Người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng”, một người dân cho biết.

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Đám cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế. Ảnh: Duy Quốc.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động xe thang cùng nhiều xe chữa cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
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Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng xe thang chữa cháy.

Do quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Theo ghi nhận, vụ cháy tạo ra cột khói lớn khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

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Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp để khống chế hoàn toàn đám cháy và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại tài sản.

Duy Quốc
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