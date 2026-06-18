Hà Nội trao quyền cho các chủ nhà được tự đề xuất cải tạo chung cư cũ

TPO - Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tại khu vực cải tạo, xây dựng lại chung cư có quyền tự đề xuất thực hiện dự án khi được toàn bộ số chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất nằm trong ranh giới dự án đồng thuận góp quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về cơ chế cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.

Đáng chú ý, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tại khu vực cải tạo, xây dựng lại chung cư có quyền tự đề xuất thực hiện dự án khi được toàn bộ số chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất nằm trong ranh giới dự án đồng thuận góp quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tỷ lệ đồng thuận của cư dân để thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được giảm xuống còn từ 51% chủ sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất trở lên. Mức này thấp hơn đáng kể so với đề xuất trước đó là 75%.

Tập thể cũ Nghĩa Tân

Cụ thể: Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư trong trường hợp này phải được lập thành dự án, do doanh nghiệp được các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất thống nhất lựa chọn làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết trình UBND Thành phố phê duyệt và lập, triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tự đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư, trong đó có bao gồm hệ số K do nhà đầu tư và các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tự thỏa thuận.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu lấy ý kiến. Trường hợp bất khả kháng, thời gian tổ chức lấy ý kiến được gia hạn nhưng không quá 6 tháng. Phương án bồi thường, tái định cư được thông qua nếu có từ 51% số chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất đồng thuận.

Mỗi chủ sở hữu căn hộ và chủ sử dụng đất hợp pháp nằm trong phạm vi dự án được tính một phiếu đánh giá trên tổng số căn hộ và số thửa đất. Đối với nhà chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số K do chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và chủ sở hữu nhà tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 2,0 lần diện tích sử dụng căn hộ hợp pháp.

Trường hợp chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và chủ sở hữu nhà không tự thỏa thuận được thì hệ số K được xác định bằng 1,0 lần đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, bằng 1,2 lần đối với các căn hộ tầng 1 và quy định đối với từng trường hợp cụ thể như sau: Chủ đầu tư thực hiện dự án với lợi nhuận định mức tối đa là 15% sơ bộ tổng mức đầu tư dự án.

Đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, việc bồi thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất trong thời gian chờ bố trí tái định cư được UBND TP xem xét bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư, tạm cư trên cơ sở cân đối các quỹ nhà của thành phố.

Ngoài ra, Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt, nhưng không quá 3 năm. Từ năm thứ tư đến hết năm thứ năm được hỗ trợ 50% tiền thuê nhà, chủ đầu tư thanh toán 50% tiền thuê nhà; quá thời hạn nêu trên, chủ đầu tư phải thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà. Thời gian hỗ trợ nhà tạm cư không quá thời gian thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 11 dự án cải tạo chung cư cũ đang triển khai và 3 dự án đã hoàn thành. Thành phố cũng đang tổ chức lập quy hoạch tái thiết các khu nhà tập thể cũ trên địa bàn 48 phường, xã.