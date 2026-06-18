Tổng rà soát các nhà ga Cát Linh - Hà Đông sau sự cố rơi vữa trúng xe buýt BRT

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý sự cố mảng vữa tại nhà ga Văn Khê trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông rơi trúng xe buýt BRT.

Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phải thuê đơn vị tư vấn độc lập để kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống nhà ga trên tuyến.

Hà Nội yêu cầu kiểm định toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông sau vụ việc vữa rơi vỡ kính xe buýt BRT.

Trước đó, vào ngày 9/6, một mảng vữa tại vị trí gắn biển tên ga Văn Khê bất ngờ bong tróc, rơi xuống trúng chiếc xe buýt nhanh BRT đang lưu thông phía dưới, khiến phần kính bên sườn trái của phương tiện bị vỡ.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, Hà Nội Metro đã phối hợp với lái xe xe buýt BRT lập biên bản hiện trường, đồng thời tiến hành phong tỏa, xử lý khu vực để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trục đường.

Tiếp nhận thông tin từ báo chí và báo cáo từ đơn vị vận hành, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu Hà Nội Metro báo cáo chi tiết về nguyên nhân, diễn biến và biện pháp khắc phục.

Đến ngày 12/6, Sở Xây dựng đã làm việc trực tiếp với Hà Nội Metro để đánh giá tình trạng công trình cùng phương án xử lý. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực gắn biển tên ga được hoàn thiện bằng lớp vữa dày khoảng 5cm. Sau hơn 4 năm khai thác kể từ tháng 11/2021, khả năng liên kết và bám dính của lớp vữa này đã có dấu hiệu suy giảm theo thời gian. Bên cạnh đó, những rung động phát sinh liên tục trong quá trình vận hành các đoàn tàu chạy qua được cho là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến lớp vữa bị bong bật và rơi xuống.

Để ngăn ngừa các sự cố tương tự có thể xảy ra, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Hà Nội Metro thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực tiến hành kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng các hạng mục có kết cấu tương tự tại toàn bộ các nhà ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, đơn vị vận hành phải xây dựng phương án khắc phục triệt để, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và mỹ quan đô thị. Việc xử lý các hạng mục hư hỏng tại hiện trường phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 7/2026.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép triển khai khẩn cấp việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Sở giao Hà Nội Metro khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để bổ sung các nội dung sửa chữa, bảo trì này vào danh mục dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị năm 2026 theo đúng quy định.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc kịp thời rà soát, kiểm định và xử lý các hạng mục xuống cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn vận hành hệ thống đường sắt đô thị, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến người dân và các phương tiện lưu thông bên dưới.