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Cơ quan chức năng vào cuộc bé trai nghi bị bạo hành ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk đăng tải nội dung kèm video phản ánh con trai chị có dấu hiệu bị bạo hành khi sống cùng ông bà nội.

Ngày 18/6, một lãnh đạo xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc một bé trai sống cùng ông bà nội nghi bị bạo hành, UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp xác minh vụ việc.

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Clip ghi lại cảnh bé trai 4 tuổi bị bà nội liên tục đánh, tát. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, chị T.T. L (36 tuổi, cùng trú xã Dang Kang) đăng tải trên mạng xã hội một bài viết kèm video phản ánh việc con trai mình bị ông bà nội đối xử thô bạo. Trong video cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đã dùng tay tác động nhiều lần lên cơ thể bé trai.

Theo người phụ nữ này, chị và chồng đã ly hôn, chị trực tiếp nuôi 1 bé 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng bố và ông bà nội. Bên cạnh đó, chị cũng phản ánh rằng gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị được gặp và thăm con theo nguyện vọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh.

Nguyễn Thảo
#bé trai #bạo hành #bà nội #cơ quan #Đắk Lắk

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