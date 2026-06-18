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Sức khỏe

VWS tập huấn luyện sơ cấp cứu: Lấy sức khỏe người lao động làm trọng tâm

P.V

Ngày 18/6, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ TPHCM, tổ chức khóa huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại VWS, giúp họ chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp và nâng cao kiến thức an toàn lao động.

Buổi huấn luyện diễn ra tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM). Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế về xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong lao động và sinh hoạt. Nội dung huấn luyện bao gồm kỹ thuật di chuyển nạn nhân, sơ cứu dị vật gây tắc đường thở, xử lý ngưng tim, ngưng thở, cầm máu, chống sốc và một số kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản khác. Bên cạnh phần lý thuyết, người lao động còn được trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

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Chị Võ Thị Thanh Sang (nhân viên bộ phận Bảo trì) cho biết, khóa học đã giúp chị tích lũy thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích. Theo chị Sang, những nội dung được hướng dẫn không chỉ phục vụ công việc mà còn có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày khi gặp các tình huống khẩn cấp đối với người thân hoặc cộng đồng.

“Hằng năm công ty đều tạo điều kiện để người lao động tham gia các lớp tập huấn về an toàn và sức khỏe. Khi được trực tiếp thực hành, tôi cảm thấy tự tin hơn trong việc xử lý tình huống cũng như phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra”, chị Sang nói.

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Cùng tham gia khóa học, anh Nguyễn Văn Tựu (công nhân Vận hành bãi) cho rằng, những kỹ năng sơ cấp cứu rất cần thiết đối với người lao động làm việc tại bãi xử lý chất thải. Sau khi được hướng dẫn lý thuyết và thực hành, anh đã nắm bắt phần lớn nội dung chương trình.

Theo anh Tựu, các kỹ năng này không chỉ giúp xử lý kịp thời những tình huống khẩn cấp trong công việc mà còn có thể vận dụng trong cuộc sống, hỗ trợ người gặp nạn hoặc người thân khi cần thiết. Anh cho biết sẽ tiếp tục ghi nhớ và rèn luyện các kỹ năng đã được học để có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tế.

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Đánh giá về khóa huấn luyện, bà Nhâm Ngọc Lý Cầm, Tập huấn viên cấp quốc gia về sơ cấp cứu nhận xét, người lao động tại VWS rất quan tâm đến các nội dung được chia sẻ và tích cực tham gia thực hành. Theo bà Cầm, kiến thức sơ cấp cứu có ý nghĩa quan trọng vì trong nhiều trường hợp khẩn cấp, việc xử lý đúng cách và kịp thời có thể góp phần cứu sống người bị nạn. Những kỹ năng này không chỉ phục vụ công việc mà còn có thể được vận dụng để hỗ trợ cộng đồng.

Bà Cầm cũng đánh giá cao việc VWS duy trì tổ chức các khóa huấn luyện sơ cấp cứu hằng năm cho người lao động. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với sức khỏe, an toàn và đời sống của cán bộ, công nhân viên, đồng thời giúp người lao động tiếp cận các kiến thức, kỹ năng mới để ứng dụng trong thực tế.

Không chỉ chú trọng công tác an toàn lao động, VWS còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động như tập huấn phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền phòng chống say nắng, say nóng, khám sức khỏe định kỳ miễn phí… và các chương trình hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, xây dựng công trình “Muôn sắc hoa” nhằm cải thiện cảnh quan nơi làm việc, đồng thời duy trì các chuyến nghỉ mát tập thể thường niên để người lao động tái tạo sức lao động.

Thông qua các chương trình huấn luyện kỹ năng và chăm sóc sức khỏe, VWS tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với người lao động. Việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu không chỉ giúp cán bộ, công nhân viên chủ động bảo vệ bản thân và đồng nghiệp trong quá trình làm việc mà còn góp phần lan tỏa những kỹ năng hữu ích, mang giá trị thiết thực đến cộng đồng.

P.V
#sơ cấp cứu #an toàn lao động #VWS #đào tạo #kỹ năng #chăm sóc sức khỏe #công nhân

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