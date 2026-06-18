Diễn tập thực binh quy mô lớn kiểm tra năng lực ứng phó thảm họa y tế

TPO - Ngày 18/6, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, lần đầu tiên triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các thảm họa, sự cố y tế và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương theo dõi buổi diễn tập ngày 18/6.

Tham dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, lực lượng vũ trang, cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Về phía Bệnh viện TWQĐ 108 có Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập cùng các thành viên Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống trong diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và các thảm họa ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, công tác phòng thủ dân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước bền vững.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, cuộc diễn tập có ý nghĩa thiết thực trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp; khả năng phối hợp hiệp đồng giữa Bệnh viện TWQĐ 108 với các lực lượng liên quan; đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các lực lượng tham gia.

Các lực lượng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống trong diễn tập.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Bệnh viện TWQĐ 108 phối hợp với các lực lượng tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế”. Đây là lần đầu tiên diễn tập thực binh phòng thủ dân sự trong lĩnh vực y tế được triển khai với quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện và trang thiết bị hiện đại.

Tham gia diễn tập có Bệnh viện TWQĐ 108, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Cục Quân y, Lữ đoàn 144 và lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội.

Các tình huống được xây dựng sát thực tiễn, mang tính liên hoàn và đặc biệt nghiêm trọng, gồm cháy tại khu điều trị nội trú của Bệnh viện TWQĐ 108; sự cố rò rỉ phóng xạ, hóa chất độc hại; sập đổ công trình và tổ chức triển khai bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, điều trị số lượng lớn nạn nhân.



Lần đầu tiên Bệnh viện Dã chiến cấp 3 được triển khai ngay tại thực địa.

Điểm nhấn của cuộc diễn tập là lần đầu tiên Bệnh viện TWQĐ 108 triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3 ngay tại thực địa. Với quy mô 100 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy X-quang, bàn mổ, xe xét nghiệm lưu động, dụng cụ phẫu thuật và cơ số thuốc đầy đủ, bệnh viện dã chiến có khả năng tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân, thực hiện tối thiểu 15 ca phẫu thuật lớn và 30 ca phẫu thuật nhỏ mỗi ngày.

Trung tướng, GS, TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại diễn tập.

Trên thao trường của Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, dù điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt xen lẫn những cơn mưa giông bất chợt, các lực lượng vẫn duy trì cường độ huấn luyện cao, bám sát kế hoạch, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm cao, các lực lượng tham gia đã hoàn thành chương trình diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Kết thúc chương trình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu đã tham quan khu vực triển khai bệnh viện dã chiến cấp 3, hệ thống trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và năng lực bảo đảm y tế khẩn cấp của Bệnh viện TWQĐ 108. Đại tướng cũng trực tiếp động viên, tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập.

Thành công của cuộc diễn tập đã khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức và thực hành ứng phó các tình huống khẩn cấp về y tế của Bệnh viện TWQĐ 108 cũng như các lực lượng phối hợp. Đây đồng thời là dịp quan trọng để rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng thủ dân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trước các thảm họa, sự cố và những thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới.

​