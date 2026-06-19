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Cô gái trẻ 10 năm sống chung với 'sát thủ' ẩn mình trong não

Vân Sơn

TPO - Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm khiến cô gái trẻ ở Tây Ninh luôn nghĩ do thiếu ngủ, căng thẳng và áp lực công việc. Khi bệnh diễn tiến nặng, bác sĩ phát hiện khối u chiếm gần một phần tư thể tích hộp sọ.

Ngày 18/6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân 26 tuổi, tên là L.T.M.D. (ngụ tỉnh Tây Ninh). Chị D. đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau đầu, chóng mặt kéo dài.

Theo bệnh sử, những cơn đau đầu đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng thường thoáng qua nên người bệnh không quá lo lắng. Mỗi khi đau, người bệnh tự dùng thuốc và triệu chứng giảm nên không đi thăm khám chuyên sâu.

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Hình ảnh kiểm tra ghi nhận, khối u khổng lồ chiếm một phần thể tích hộp sọ của người bệnh

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy trong não bệnh nhân có một khối u kích thước 6,2 x 6,5 x 7,3 cm, chiếm gần 1/4 thể tích hộp sọ.

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện cho biết, với độ tuổi của bệnh nhân và kích thước khối u như vậy, nhiều khả năng khối u đã tồn tại âm thầm trong não ít nhất khoảng 10 năm hoặc lâu hơn.

Ngay sau khi phát hiện bệnh lý, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên gia nội thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp mạch thần kinh, phẫu thuật thần kinh và gây mê hồi sức.

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định khối u đã đạt kích thước lớn, không còn chỉ định điều trị nội khoa hoặc tiếp tục theo dõi mà cần được phẫu thuật sớm nhằm ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Khó khăn lớn nhất của ca bệnh là khối u được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu rất phong phú, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu lớn trong quá trình phẫu thuật. Để xây dựng chiến lược điều trị tối ưu, các bác sĩ tiến hành chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) nhằm đánh giá chi tiết nguồn cấp máu cho khối u.

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Sau phẫu thuật, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

“Khối u có nguồn nuôi rất giàu mạch máu. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng để kiểm soát nguy cơ chảy máu trong mổ, đồng thời lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết cho từng giai đoạn. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể dẫn đến mất máu nghiêm trọng hoặc tổn thương các cấu trúc não quan trọng” - BS.Quang Hưng nói.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật kéo dài gần 9 giờ đã diễn ra thành công. Các bác sĩ đã bóc tách khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, các chức năng thần kinh được bảo tồn tốt.

Từ trường hợp trên, BS.Quang Hưng khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với những cơn đau đầu kéo dài. Bên cạnh đột quỵ, chụp cộng hưởng từ não còn giúp phát hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như u não, dị dạng mạch máu não hoặc các tổn thương thần kinh tiềm ẩn.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nếu đau đầu kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc xuất hiện kèm các dấu hiệu như chóng mặt, yếu tay chân, giảm thị lực, méo miệng, nói khó hoặc co giật, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ để lại di chứng thần kinh, bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài cho người bệnh.

Vân Sơn
#Chẩn đoán u não và biến chứng nguy hiểm #Phẫu thuật thần kinh và kỹ thuật mổ não #Triệu chứng và phát hiện sớm đau đầu kéo dài #Chăm sóc và phòng ngừa đột quỵ #Chẩn đoán hình ảnh trong y học thần kinh

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