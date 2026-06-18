Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ MC gây sốt tại World Cup 2026

Duy Nam

TPO - Eleonora Incardona (người Italia) là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026. Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, người đẹp còn gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng chàng tiền vệ AC Milan kém cô 11 tuổi.

Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn tại World Cup 2026, một trong những gương mặt đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế là Eleonora Incardona. Với ngoại hình nổi bật, phong cách dẫn chương trình cuốn hút cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, nữ MC người Italia đang trở thành một trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất mùa World Cup năm nay.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp truyền hình đang lên như diều gặp gió, đời sống tình cảm của cô cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Từ thí sinh hoa hậu đến ngôi sao truyền hình thể thao

2.jpg
3.jpg
6.jpg
9.jpg
7.jpg
11.jpg
Eleonora Incardona có vẻ ngoài nóng bỏng.

Sinh ra tại Sicily, Eleonora Incardona ban đầu được biết đến với vai trò người mẫu và thí sinh các cuộc thi sắc đẹp tại Italia. Cô từng tham dự cuộc thi Miss Italia 2010. Với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự tin trước ống kính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trong giới giải trí.

Thay vì chỉ phát triển sự nghiệp người mẫu, Eleonora lựa chọn hướng đi khó hơn khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình thể thao. Quyết định này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi môi trường thể thao tại Italia vốn có tính cạnh tranh rất cao.

Eleonora nhanh chóng chứng minh rằng cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có khả năng dẫn dắt chương trình và tương tác với khán giả. Nhờ xuất hiện trên các nền tảng phát sóng thể thao lớn, tên tuổi của cô ngày càng được biết đến rộng rãi. Những chương trình trực tiếp trước và sau trận đấu giúp Eleonora xây dựng hình ảnh một MC trẻ trung, năng động và gần gũi với người hâm mộ bóng đá.

Song song với công việc truyền hình, Eleonora Incardona còn là một trong những nữ MC thể thao có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện bóng đá lớn, hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền trên Instagram, TikTok và các diễn đàn thể thao. Khán giả không chỉ quan tâm đến những nhận định của nữ MC mà còn chú ý đến phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

World Cup 2026 đang trở thành bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Eleonora. Việc xuất hiện tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh giúp cô tiếp cận lượng khán giả toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ tại Italia. Không ít tờ báo châu Âu đã gọi cô là một trong những nữ MC thể thao nổi bật nhất World Cup năm nay.

Trong khi các cầu thủ tạo nên câu chuyện hấp dẫn trên sân cỏ, Eleonora Incardona lại mang đến sức hút rất riêng bên ngoài đường biên. Với những hiệu ứng đã tạo được, World Cup 2026 có thể sẽ là cột mốc giúp nữ MC người Italia bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp truyền hình thể thao quốc tế.

Chuyện tình gây chú ý với cầu thủ kém 11 tuổi

1.jpg
8.jpg
ma10.jpg
mc12.jpg
Eleonora Incardona và bạn trai là tiền vệ Samuele Ricci (AC Milan).

Bên cạnh công việc, đời sống tình cảm của Eleonora Incardona cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông.

Eleonora cởi mở khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai là tiền vệ Samuele Ricci (AC Milan). Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ đáng kỳ vọng nhất của Serie A.

Eleonora bắt đầu hẹn hò Samuele Ricci từ năm 2024, thời điểm tiền vệ này còn thi đấu cho Torino trước khi chuyển sang Milan với mức phí khoảng 20 triệu bảng. Từ đó đến nay, cặp đôi ngày càng gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Giới truyền thông Italia đánh giá đây là một trong những cặp đôi thể thao - giải trí được yêu thích. Chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport, Eleonora nói cô gặp bạn trai khi đang trải qua giai đoạn phức tạp nhất trong cuộc đời. "Tôi chỉ nghĩ đến công việc để quên đi mọi thứ khác. Tôi đã gặp một người tuyệt vời, có nguyên tắc vững chắc và mạnh mẽ", cô chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét nữ MC cố gắng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hạn chế chú ý về đời tư và dành phần lớn thời gian cho công việc. Đây là điều giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực vốn thường được xem là sân chơi của các nhà báo thể thao lâu năm ở Italia.

Duy Nam
#World Cup 2026 #nữ MC tại World Cup #hậu trường World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe