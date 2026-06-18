Nữ MC gây sốt tại World Cup 2026

TPO - Eleonora Incardona (người Italia) là một trong những nữ MC gây chú ý nhất tại World Cup 2026. Bên cạnh ngoại hình quyến rũ, người đẹp còn gây chú ý với câu chuyện tình cảm cùng chàng tiền vệ AC Milan kém cô 11 tuổi.

Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn tại World Cup 2026, một trong những gương mặt đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế là Eleonora Incardona. Với ngoại hình nổi bật, phong cách dẫn chương trình cuốn hút cùng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, nữ MC người Italia đang trở thành một trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất mùa World Cup năm nay.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp truyền hình đang lên như diều gặp gió, đời sống tình cảm của cô cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Từ thí sinh hoa hậu đến ngôi sao truyền hình thể thao

Eleonora Incardona có vẻ ngoài nóng bỏng.

Sinh ra tại Sicily, Eleonora Incardona ban đầu được biết đến với vai trò người mẫu và thí sinh các cuộc thi sắc đẹp tại Italia. Cô từng tham dự cuộc thi Miss Italia 2010. Với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái tự tin trước ống kính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt gây chú ý trong giới giải trí.

Thay vì chỉ phát triển sự nghiệp người mẫu, Eleonora lựa chọn hướng đi khó hơn khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình thể thao. Quyết định này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi môi trường thể thao tại Italia vốn có tính cạnh tranh rất cao.

Eleonora nhanh chóng chứng minh rằng cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có khả năng dẫn dắt chương trình và tương tác với khán giả. Nhờ xuất hiện trên các nền tảng phát sóng thể thao lớn, tên tuổi của cô ngày càng được biết đến rộng rãi. Những chương trình trực tiếp trước và sau trận đấu giúp Eleonora xây dựng hình ảnh một MC trẻ trung, năng động và gần gũi với người hâm mộ bóng đá.

Song song với công việc truyền hình, Eleonora Incardona còn là một trong những nữ MC thể thao có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện bóng đá lớn, hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền trên Instagram, TikTok và các diễn đàn thể thao. Khán giả không chỉ quan tâm đến những nhận định của nữ MC mà còn chú ý đến phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

World Cup 2026 đang trở thành bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Eleonora. Việc xuất hiện tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh giúp cô tiếp cận lượng khán giả toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ tại Italia. Không ít tờ báo châu Âu đã gọi cô là một trong những nữ MC thể thao nổi bật nhất World Cup năm nay.

Trong khi các cầu thủ tạo nên câu chuyện hấp dẫn trên sân cỏ, Eleonora Incardona lại mang đến sức hút rất riêng bên ngoài đường biên. Với những hiệu ứng đã tạo được, World Cup 2026 có thể sẽ là cột mốc giúp nữ MC người Italia bước lên tầm cao mới trong sự nghiệp truyền hình thể thao quốc tế.

Chuyện tình gây chú ý với cầu thủ kém 11 tuổi

Eleonora Incardona và bạn trai là tiền vệ Samuele Ricci (AC Milan).

Bên cạnh công việc, đời sống tình cảm của Eleonora Incardona cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông.

Eleonora cởi mở khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai là tiền vệ Samuele Ricci (AC Milan). Samuele Ricci hiện cũng là một trong những tiền vệ đáng kỳ vọng nhất của Serie A.

Eleonora bắt đầu hẹn hò Samuele Ricci từ năm 2024, thời điểm tiền vệ này còn thi đấu cho Torino trước khi chuyển sang Milan với mức phí khoảng 20 triệu bảng. Từ đó đến nay, cặp đôi ngày càng gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Giới truyền thông Italia đánh giá đây là một trong những cặp đôi thể thao - giải trí được yêu thích. Chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport, Eleonora nói cô gặp bạn trai khi đang trải qua giai đoạn phức tạp nhất trong cuộc đời. "Tôi chỉ nghĩ đến công việc để quên đi mọi thứ khác. Tôi đã gặp một người tuyệt vời, có nguyên tắc vững chắc và mạnh mẽ", cô chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét nữ MC cố gắng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hạn chế chú ý về đời tư và dành phần lớn thời gian cho công việc. Đây là điều giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực vốn thường được xem là sân chơi của các nhà báo thể thao lâu năm ở Italia.