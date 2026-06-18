10 năm chỉ đóng vai phụ, Phương Nam 'Mưa đỏ' giờ đã đóng chính

TPO - Trong dự án mới, diễn viên Phương Nam xuất hiện với ngoại hình khỏe khoắn, đóng vai người bố đơn thân. Từ diễn viên đóng vai phụ, chỉ trong hai năm, nam diễn viên trải qua nhiều dấu mốc đáng nhớ, được xướng tên ở ba giải thưởng điện ảnh quan trọng và tham gia bộ phim mùa lễ 30/4-1/5.

Phương Nam sau 10 năm làm nghề

Chuyến đi nhớ đời đánh dấu lần đầu Phương Nam đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh. Đây được xem là cột mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên từ sau bom tấn phòng vé Việt - Mưa đỏ.

Từ hình tượng người lính kiên cường giữa chiến tranh trong Mưa đỏ đến nhân vật giang hồ trong Trùm sò, Phương Nam nay xuất hiện với hình ảnh người cha đơn thân đang loay hoay trước trách nhiệm làm cha và những biến cố bất ngờ của cuộc sống.

Với câu chuyện xoay quanh tình cảm gia đình, đặc biệt là mối quan hệ cha con, Chuyến đi nhớ đời của đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy, được kỳ vọng mang đến hành trình phiêu lưu, giàu cảm xúc.

Nhà sản xuất vừa công bố poster phim, đồng thời hé lộ thông tin dự án dự kiến ra rạp vào tháng 10.

Hình ảnh được công bố gây chú ý với khoảnh khắc Phương Nam và diễn viên nhí Lê Bảo Nam vui đùa bên nhau dưới ánh nắng rực rỡ của vùng biển. Hình ảnh gần gũi giữa hai cha con cùng sự xuất hiện của chú chó vàng tạo nên bầu không khí tươi sáng, giàu năng lượng và mang màu sắc chữa lành cho bộ phim.

Chuyến đi nhớ đời xoay quanh Hoàng (Phương Nam) - ông bố đơn thân bất ngờ rơi vào biến cố mất việc. Trong một hoàn cảnh ngoài ý muốn, anh cùng cậu con trai tinh nghịch An (Lê Bảo Nam) lạc vào cuộc sống trên đảo.

Nếu người cha chỉ mong nhanh chóng tìm cách trở về với cuộc sống quen thuộc, cậu bé lại quyết tâm ở lại để tận hưởng trải nghiệm mới mẻ.

Phương Nam nhiều lần nỗ lực thay đổi ngoại hình để phù hợp vai diễn mới.

Sự đối lập trong suy nghĩ của hai cha con cũng được thể hiện ngay trên poster qua câu nói: "Ba ơi... con không muốn về". Từ đó, hành trình của họ hứa hẹn mở ra nhiều tình huống bất ngờ, những thử thách khó lường nhưng cũng là cơ hội để cả hai thấu hiểu và gắn kết hơn.

Nhà sản xuất lựa chọn giữ kín nút thắt quan trọng nhất câu chuyện, thay vào đó tập trung giới thiệu mối quan hệ cha con - yếu tố được xem là trung tâm cảm xúc bộ phim.

Phương Nam nói anh không xem thành công của Mưa đỏ là cái bóng hay áp lực phải vượt qua. Ngược lại, đó là phần thưởng, là động lực sau 10 năm kiên trì làm nghề.

Kinh nghiệm làm bố gần 5 năm giúp nam diễn viên đồng cảm sâu sắc với tình mẫu tử, phụ tử trong bộ phim mới.

"Tôi yêu con mình thế nào thì nhân vật Hoàng cũng thương con anh ấy như vậy. Để tạo sợi dây liên kết tự nhiên, tôi đã xin đạo diễn cho mình sống cùng bé An (Bảo Nam) một thời gian trước khi quay", diễn viên nói.

Dấu ấn của diễn viên phụ

Diễn viên Phương Nam trải qua năm 2025 đáng nhớ trong sự nghiệp nhờ vai Tạ trong Mưa đỏ. Đó cũng là bệ phóng giúp nam diễn viên có những bước chân vững chãi trong thị trường điện ảnh.

Vai diễn Tạ do Phương Nam đảm nhận là người lính có ngoại hình thô kệch, gai góc nhưng ẩn chứa nội tâm sâu sắc, giàu tình cảm và hào sảng với đồng đội.

Nhân vật này là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả trong bối cảnh khắc nghiệt của chiến trường Quảng Trị. Trong vòng hai tháng, Phương Nam giảm 15 kg, từ 78 kg xuống còn 63 kg để đảm bảo hình tượng nhân vật.

﻿ ﻿ Phương Nam tổ chức fan meeting sau Mưa đỏ.

Với nhân vật Tạ, diễn viên Phương Nam được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại 3 giải thưởng lớn trong năm 2025, gồm giải Cánh diều 2025, giải Ngôi sao xanh và giải thưởng điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Đây là thành tích hiếm hoi đối với một diễn viên ở tuyến vai phụ. Sau Mưa đỏ, Phương Nam hoạt động tích cực, tham gia các sự kiện, chương trình giải trí và tổ chức sự kiện fan meeting riêng.

Thành công của bộ phim doanh thu 700 tỷ đồng nhanh chóng đưa Phương Nam từ diễn viên phụ suốt 10 năm trở thành gương mặt yêu mến của hàng triệu khán giả.

Lợi thế ngoại hình cũng giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời mời chụp hình thời trang cho thương hiệu lớn.

Phương Nam chưa thành công với Trùm sò.

Sau cú bùng nổ với Mưa đỏ, Phương Nam trở lại trong phim điện ảnh Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh với hình ảnh khác lạ. Trong phim, Phương Nam hóa thân thành nhân vật Tôm Hùm có ngoại hình mạnh mẽ, tính cách phóng khoáng, mang màu sắc giang hồ nhưng được xây dựng theo hướng hài hước.

Nam diễn viên đã tăng cường tập luyện thể lực, học võ và điều chỉnh giọng nói để phù hợp với nhân vật. Đáng tiếc, nỗ lực của Phương Nam không đủ để cứu tác phẩm có kịch bản yếu của đạo diễn Đức Thịnh. Phương Nam cũng chưa có duyên ở những tình huống hài, ít để lại dấu ấn trong phim.

Trên đường đua phim lễ 30/4-1/5, Trùm sò thất bại hoàn toàn, khiến đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy thua lỗ.