Concert Thanh xuân phát vé online và trực tiếp sáng 19/6

TPO - Sau hai đợt đăng ký được sự quan tâm đông đảo từ khán giả, đợt 3 hứa hẹn tiếp tục là cơ hội để khán giả sở hữu tấm vé đến với concert Thanh xuân. Sáng 19/6, khán giả có cơ hội sở hữu vé theo hướng dẫn đăng ký trên nền tảng LaSoong, hoặc nhận trực tiếp tại tòa soạn Báo Tiền Phong.

8h sáng 19/6, nền tảng LaSoong chính thức mở cổng đăng ký nhận vé đợt 3 của concert Thanh xuân.

Sau hai đợt đăng ký nhận được sự quan tâm đông đảo từ khán giả, đợt 3 hứa hẹn tiếp tục là cơ hội để khán giả sở hữu tấm vé đến với đêm nhạc.

Song song với nền tảng trực tuyến, vào 9h sáng 19/6, ban tổ chức tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Khán giả đến nhận vé sẽ được ban tổ chức hướng dẫn xếp hàng.

Khán giả vẫn còn cơ hội sở hữu tấm vé đến với đêm nhạc.

Để nhận vé, khán giả cần chuẩn bị sẵn VNeID hoặc căn cước công dân. Mỗi người có thể chuyển khoản hoặc trả bằng tiền mặt số tiền tối thiểu 70.000 đồng (bao gồm 20.000 đồng để mua một tờ báo Hoa học trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện) theo thông tin QR Code do ban tổ chức cung cấp ngay tại địa điểm nhận vé.

Toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng.

Vé của concert Thanh xuân được phát hành theo từng đợt và theo từng nhóm khán giả phù hợp với kế hoạch của ban tổ chức.

Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, khán giả vui lòng theo dõi các kênh thông tin chính thức của Báo Tiền Phong để cập nhật thông báo về các đợt phát hành tiếp theo.

Hướng dẫn cách nhận vé từ ban tổ chức.

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CONGB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ/producer Hoaprox.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong kỳ vọng concert trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam - nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới.

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