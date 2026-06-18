Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nón lá Việt Nam bất ngờ xuất hiện ở World Cup

Ngọc Ánh

TPO - Nhiều người hâm mộ trong nước tỏ ra thích thú khi chiếc nón lá của Việt Nam bất ngờ xuất hiện giữa bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Rạng sáng 18/6, streamer nổi tiếng IShowSpeed trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên khán đài sân NRG (Mỹ) với một chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của tuyển Bồ Đào Nha.

Trong buổi phát trực tiếp, IShowSpeed liên tục thể hiện sự hồi hộp khi theo dõi diễn biến trên sân. Khi Bồ Đào Nha có bàn mở tỷ số, nam streamer bật dậy khỏi ghế, hét lớn và ăn mừng cuồng nhiệt.

chatgpt-image-jun-18-2026-11-47-14-am-17817580565091348902948.png
IShowSpeed khoe nón lá in hình Ronaldo.

Các đoạn video ghi lại phản ứng của IShowSpeed lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ trong nước tỏ ra thích thú khi chiếc nón lá của Việt Nam bất ngờ xuất hiện giữa bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với chiếc nón lá, IShowSpeed biết cách làm mình nổi bật giữa một rừng cổ động viên.

Những người mến mộ IShowSpeed cũng không bất ngờ với hình ảnh cổ vũ cuồng nhiệt của nam streamer. Anh luôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha cũng như Cristiano Ronaldo, từ các trận giao hữu, Euro cho đến World Cup.

IShowSpeed thường xuyên mặc áo số đấu của thần tượng khi livestream.

Đầu tháng 6, streamer IShowSpeed phát hành một ca khúc bóng đá mới có tên World Cup (Champions), ngay trước thềm FIFA World Cup 2026. Ca khúc lập tức thu hút đông đảo khán giả với MV trên YouTube đạt hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 2 giờ và hiện đã đạt cả trăm triệu lượt xem.

ronaldo-1781478474214355365736.jpg
IShowSpeed nổi tiếng với những video về bóng đá, trò chơi điện tử.

IShowSpeed (21 tuổi), tên thật là Darren Jason Watkins Jr. Anh là hiện tượng internet với hơn 54,4 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng hơn 52 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh nổi tiếng nhờ các video livestream chơi game bóng đá với biểu cảm hài hước. Năm 2022, IShowSpeed cũng ra mắt ca khúc World Cup, đạt hơn 210 triệu lượt xem.

Bên cạnh các nội dung về trò chơi điện tử và vlog, bóng đá là chủ đề giúp IShowSpeed xây dựng lượng khán giả đông đảo.

Ngọc Ánh
#IShowSpeed #Cristiano Ronaldo #World Cup #bóng đá #streamer #bồ đào nha

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe