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Hàng không - Du lịch

Lạ mắt màn cổ vũ của cổ động viên Na Uy tại World Cup

Hồng Nhung

TPO - Hàng nghìn cổ động viên Na Uy đang biến Boston, Mỹ thành "lãnh địa Viking" khi đổ về thành phố để cổ vũ đội tuyển quốc gia trở lại World Cup sau 28 năm. Không chỉ tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động, người hâm mộ còn gây sốt mạng xã hội với màn tái hiện cảnh chèo thuyền Viking ngay trên thang cuốn của một nhà ga.

Đoạn video được ghi tại ga South Station cho thấy hàng chục cổ động viên Na Uy, nhiều người đội mũ Viking và choàng quốc kỳ, đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền khi đứng trên thang cuốn đi lên. Cả nhóm vừa hô vang "Hoo! Hoo!" vừa phối hợp nhịp nhàng như những thủy thủ trên các chiến thuyền dài huyền thoại của người Viking.

Hàng nghìn cổ động viên Na Uy đang biến Boston, Mỹ thành "lãnh địa Viking". Nguồn: Jeremy Siegel.

Nhà báo Jeremy Siegel của đài WGBH đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội và cho biết đây là một trong những cảnh tượng đặc biệt nhất mà ông từng chứng kiến.

"Tôi sẽ thêm cảnh này vào danh sách những điều chưa từng thấy và có lẽ cũng sẽ không bao giờ được chứng kiến lần nữa", ông viết.

Chỉ sau ít giờ, đoạn video đã thu hút hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng.

"Sau khi xem cảnh này, tôi mới thấy những chuyến tàu hằng ngày của mình thật tẻ nhạt", một người dùng X bình luận.

Một tài khoản khác viết: "Tôi từng thấy cổ động viên hò hét, nhảy múa và phát cuồng trên khán đài, nhưng chèo thuyền Viking trên thang cuốn thì không nằm trong dự đoán của tôi cho năm 2026".

Trong khi đó, một người dùng khác nhận xét: "Đây là điều mang đậm chất Na Uy nhất mà tôi từng được chứng kiến".

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Nhiều cộng đồng mạng cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn của cổ động viên Na Uy. Ảnh: Fox News.

Bên cạnh sự thích thú, không ít người cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố an toàn khi nhiều lá cờ và áo choàng liên tục tung bay trên thang cuốn.

"Có ai giống tôi, chỉ chăm chăm xem lá cờ có bị cuốn vào thang cuốn hay không?", một tài khoản viết.

"Màn trình diễn rất vui nhưng xem mà thấy căng thẳng", một người khác bình luận, trong khi nhiều người thắc mắc bằng cách nào các cổ động viên có thể giữ cờ và áo choàng không bị mắc vào bánh răng của thang cuốn.

Không chỉ cổ động viên Na Uy, Boston những ngày qua cũng ngập tràn sắc màu của người hâm mộ Scotland. Sau chiến thắng 1-0 trước Haiti, hàng trăm cổ động viên Scotland đã tổ chức cuộc diễu hành sôi động tới Fenway Park, nơi đội bóng chày Boston Red Sox tổ chức sự kiện đêm di sản Scottish, nhằm chào đón làn sóng du khách và người hâm mộ đến thành phố trong dịp World Cup.

Với những màn cổ vũ độc đáo của người hâm mộ, Boston đang chìm trong không khí World Cup từ sân vận động đến ga tàu hay các tuyến phố, đâu đâu cũng ngập tràn sắc màu và sự cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Hồng Nhung
Fox News
#World Cup #người Viking #chèo thuyền Viking #cổ động viên Na Uy #World Cup 2026

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