Hải Phòng: Tăng cường kiểm tra tàu chở khách du lịch trên vịnh Lan Hạ

TPO - Ngay sau khi xảy ra sự cố va chạm giữa tàu du lịch và tàu máy vỏ gỗ trên vịnh Lan Hạ, UBND Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn khi vận tải khách. Đồng thời thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng - vừa giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố, Sở Xây dựng, Đặc khu Cát Hải và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc va chạm giữa 2 tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ khiến một phụ nữ tử vong, xảy ra hai ngày trước.

Bộ CHQS thành phố, Sở Xây dựng, UBND đặc khu Cát Hải tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý đối với các phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy đang hoạt động, đặc biệt là các phương tiện tender vỏ gỗ vận chuyển khách du lịch trên vịnh Lan Hạ.

Cán bộ Ban quản lý vịnh Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) kiểm tra các tàu du lịch chiều 16/6.

Tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

UBND đặc khu Cát Hải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các chủ phương tiện khi vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ứng phó, cứu hộ, cứu nạn đối với các tình huống tai nạn, sự cố phát sinh trên các tuyến, điểm du lịch đường thủy.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cho biết, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp, chủ các phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà yêu cầu 100% khách mặc áo phao cứu sinh đúng quy cách khi lên tàu và trong suốt thời gian tham quan trên vịnh.

Yêu cầu thuyền trưởng, thuyền viên có trách nhiệm hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao, phổ biến nội quy an toàn, vị trí các trang thiết bị cứu sinh và phương án thoát hiểm. Trang bị đầy đủ thiết bị an toàn, áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa, các thiết bị khác…

Tàu du lịch rời bến chở khách tham quan vịnh Lan Hạ.

Đại diện lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cũng cho biết, đơn vị vừa thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa xã hội - là tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành còn có đại diện lãnh đạo công an, bộ đội biên phòng, Văn phòng UBND&HĐND đặc khu.

Tổ công tác sẽ kiểm tra với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước. Qua đó, đánh giá tình hình hoạt động vui chơi giải trí, tham mưu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển du lịch bền vững.

Sự cố va chạm giữa tàu du lịch và thuyền máy sáng 14/6 tại khu vực Vạn Bội, vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 14/6, phương tiện Bảy Hoa (số hiệu HP-3847, vỏ gỗ, trọng tải 10 khách) do ông N.V.B làm thuyền trưởng đang chở 10 khách tham quan vịnh Lan Hạ. Khi di chuyển đến khu vực bãi Vạn Bội, phương tiện bị tàu du lịch Minh Anh - Cat Ba Eco Tourist 86 (mang số hiệu HP-5665, vỏ thép, tải trọng 48 khách, do ông Đ.V.T làm thuyền trưởng) đâm va từ phía sau. Hậu quả phương tiện Bảy Hoa bị chìm. Hậu quả, phương tiện HP-3847 bị chìm. Toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên trên phương tiện HP-3847 đã được các xuồng hoạt động gần khu vực cứu vớt. Trong số các hành khách có bà N.T.N (SN 1983) bị thương và được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

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