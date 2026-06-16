Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Matcha Vibe – Xu hướng thưởng thức mới giữa không gian xanh của Rex Hotel Saigon

P.V

Matcha đang trở thành một trong những xu hướng đồ uống nổi bật, được yêu thích không chỉ bởi hương vị đặc trưng mà còn bởi cảm giác thư thái, cân bằng mà thức uống này mang lại. Từ các quán cà phê phong cách tối giản đến những không gian nghỉ dưỡng cao cấp, sắc xanh của matcha dần trở thành biểu tượng cho lối sống chậm, chú trọng trải nghiệm và sự an yên.

Bắt nhịp cùng xu hướng đó, Rex Hotel Saigon giới thiệu chương trình Matcha Vibe với ba lựa chọn thức uống được sáng tạo từ matcha theo những phong cách riêng biệt. Nổi bật trong số đó là Matcha Dừa Thạch Quế Hoa – sự kết hợp giữa vị matcha thanh mượt, hương dừa dịu nhẹ và thạch quế hoa thơm thoang thoảng, mang đến cảm giác mát lành, nhẹ nhàng trong những ngày nắng.

f9f795d7e21e63403a0f3.jpg

Không chỉ dừng lại ở hương vị, trải nghiệm thưởng thức Matcha Vibe còn được hoàn thiện bởi không gian Vertical Garden – khu vườn xanh mát nằm giữa lòng thành phố. Bao quanh bởi cây xanh, ánh nắng tự nhiên và bầu không khí thoáng đãng, nơi đây mang đến cảm giác tách biệt khỏi sự náo nhiệt thường nhật, tạo nên điểm hẹn lý tưởng cho những buổi gặp gỡ bạn bè, làm việc thư giãn hoặc đơn giản là tận hưởng một khoảng thời gian riêng tư.

d5241f7f68b6e9e8b0a71.jpg

Bên cạnh Matcha Dừa Thạch Quế Hoa, thực khách còn có thể khám phá Matcha Mây với kết cấu mềm mịn, nhẹ nhàng hoặc Matcha Choco Kem Muối mang hương vị đậm đà và hiện đại. Mỗi thức uống là một cách tiếp cận khác nhau với matcha, đáp ứng đa dạng sở thích của người yêu thích thức uống đang được ưa chuộng này.

d6b0729f05568408dd474.jpg

Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những trải nghiệm đơn giản như ngồi giữa không gian xanh, nhâm nhi một ly matcha mát lạnh và tận hưởng sự thư thái dường như trở thành một nhu cầu mới. Và đó cũng chính là tinh thần mà Matcha Vibe muốn mang đến – một khoảng dừng nhẹ nhàng giữa lòng Sài Gòn.

780af42883e102bf5bf02.jpg

Phiên bản này phù hợp để gửi cho báo du lịch, lifestyle, ẩm thực như Travellive, Doanh Nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Heritage hoặc các chuyên trang F&B, vì tập trung vào xu hướng matcha + trải nghiệm không gian + lifestyle, thay vì quảng cáo khuyến mãi đơn thuần.

KHÁCH SẠN REX SÀI GÒN

Một Thành Viên Của Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn, TPHCM.

Điện thoại: 0917 590 900 hoặc (8428) 3829 3115

Email: rexhotel@rex.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/RexHotelSaigon/

P.V
#matcha #Rex Hotel Saigon #không gian xanh #trải nghiệm thưởng thức #đồ uống healthy #lối sống chậm #saigon lifestyle

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe