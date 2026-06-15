Nhiều gia đình có con nghỉ Hè đang thay đổi cách đi du lịch

Kỳ nghỉ Hè kéo dài từ 2 - 3 tháng của học sinh đang làm thay đổi thói quen du lịch của nhiều gia đình Việt. Thay vì dồn vào cuối tuần hay các dịp lễ như trước, nhiều phụ huynh chủ động chọn khởi hành giữa tuần, đặt dịch vụ sớm và tính toán tổng chi phí cả chuyến đi. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn mang lại trải nghiệm thoải mái hơn tại sân bay, khách sạn và điểm tham quan.

Tránh cao điểm, linh hoạt thời gian

Chị Lộc Đào, một phụ huynh tại Hà Nội, cho biết gia đình chị đã thay đổi hoàn toàn cách đi du lịch trong vài năm gần đây. Nếu trước đây mọi chuyến đi đều phải chờ đến thứ Sáu hoặc thứ Bảy mới khởi hành thì hiện nay gia đình thường chọn bay vào thứ Ba hoặc thứ Tư.

“Giá vé có thể không chênh lệch quá lớn, nhưng tổng chi phí cả chuyến đi lại khác biệt đáng kể. Khách sạn dễ đặt hơn, các điểm vui chơi không quá đông, trẻ con cũng có nhiều không gian trải nghiệm hơn”, chị Đào nói.

Suy nghĩ của chị Đào cũng là tính toán chung của nhiều gia đình trong mùa Hè năm nay. Thay vì chỉ tập trung vào giá vé máy bay, phụ huynh ngày càng quan tâm đến tổng chi phí của chuyến đi, bao gồm lưu trú, ăn uống, di chuyển và các hoạt động vui chơi.

Các chuyên gia du lịch cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy hành vi tiêu dùng đang trở nên thực tế hơn. Nếu trước đây, tâm lý chung của nhiều gia đình là cố gắng tranh thủ đi vào sáng thứ Bảy và về vào tối Chủ nhật thì nay, để giảm áp lực đông đúc tại sân bay và điểm đến, xu hướng lựa chọn thời gian khởi hành linh hoạt đang lên ngôi.

Khi đi du lịch, gia đình chị Đào thường chọn bay vào thứ Ba hoặc thứ Tư để các con có nhiều không gian trải nghiệm hơn. Ảnh: NVCC.

Việc bay vào giữa tuần không chỉ giúp các gia đình tránh được cảnh chen lấn mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ lưu trú, vui chơi và tham quan với trải nghiệm thoải mái, trọn vẹn hơn.

Đồng quan điểm về sự thay đổi hành vi, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho rằng du khách hiện nay ưu tiên các trải nghiệm chiều sâu, bền vững và cá nhân hóa. Việc tránh xa các điểm đến quá đông đúc và hướng tới du lịch trọn gói tinh giản, chăm sóc sức khỏe đang là ưu tiên hàng đầu.

Dưới góc nhìn chuyên gia hàng không, ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, cho rằng hành khách hoàn toàn có thể tìm được vé chỉ bằng 50-60% mức giá trần nếu linh hoạt chọn bay vào các khung giờ thấp điểm như sáng sớm hoặc đêm muộn.

Không chỉ thay đổi thời gian đi, các gia đình cũng đang có xu hướng đặt dịch vụ sớm hơn. Dữ liệu từ Vietnam Airlines cho thấy nhiều đường bay du lịch nội địa đã ghi nhận lượng khách đặt chỗ sớm tăng mạnh ngay từ đầu hè. Trong đó, các chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TP. HCM - Đà Nẵng và Hà Nội - Quy Nhơn đang nằm trong nhóm có tỷ lệ booking tốt nhất.

Những điểm đến quốc dân gọi tên

Mùa du lịch Hè năm nay, các điểm đến ven biển và khu vực có khí hậu mát mẻ vẫn tiếp tục duy trì sức hút. Theo dữ liệu từ nền tảng Booking.com (thống kê cho các chuyến đi từ ngày 1/6 đến 31/8 năm nay), Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, theo sau là Nha Trang, TP. HCM và Hội An.

Đà Nẵng ghi điểm nhờ khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, di sản, giải trí đến ẩm thực và sự thuận tiện trong di chuyển. Ảnh: VNA.

Bên cạnh Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Quy Nhơn cũng là những lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc. Các điểm đến này đều có thế mạnh về biển, hệ thống lưu trú đa dạng và nhiều hoạt động phù hợp với trẻ em.

Đáng chú ý, cùng với sự phục hồi mạnh của du lịch nội địa, nhu cầu tới các điểm đến có tính trải nghiệm cao như Côn Đảo cũng gia tăng. Theo các đơn vị lữ hành, nhóm khách gia đình hiện không chỉ tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn mong muốn con trẻ có thêm cơ hội khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa địa phương.

Nhu cầu tới các điểm đến có tính trải nghiệm tâm linh và du lịch cao như Côn Đảo trong mùa Hè này ngày càng có xu hướng gia tăng. Ảnh: NVCC.

Xu hướng đó đang góp phần thúc đẩy nhu cầu trên các đường bay kết nối Hà Nội, Đà Nẵng với những điểm đến du lịch nổi tiếng. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách tìm hiểu các hành trình kết hợp giữa biển, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đang tăng lên rõ rệt trong mùa hè này.

Theo đại diện một công ty lữ hành tại Hà Nội, thay đổi lớn nhất của khách gia đình hiện nay là tâm lý “đi thông minh” thay vì “đi đông”. Họ ưu tiên lựa chọn thời gian phù hợp để tối ưu trải nghiệm hơn là cố gắng đi đúng dịp cao điểm.

“Khách hiện nay không chỉ hỏi vé máy bay bao nhiêu tiền. Họ quan tâm cả chi phí khách sạn, thời gian chờ tại sân bay, mức độ đông đúc ở điểm đến và các hoạt động dành cho trẻ em. Đây là cách tiếp cận toàn diện hơn rất nhiều so với trước”, vị này nhận xét.

Tận dụng khuyến mãi để "càng đông càng rẻ"

Hiểu được tâm lý tối ưu chi phí của các gia đình, các hãng hàng không cũng đang tung ra hàng loạt ưu đãi phù hợp với nhu cầu này. Trong mùa Hè 2026, Vietnam Airlines triển khai chương trình "Ưu đãi nhóm", giảm đến 10% giá vé cho nhóm từ 4 khách và 15% cho nhóm từ 8 khách. Đây là lựa chọn phù hợp với các gia đình nhiều thế hệ hoặc nhóm gia đình đi du lịch cùng nhau.

Đại diện hãng cho biết những đường bay có tỷ lệ đặt chỗ sớm tốt nhất hiện nay tập trung vào trục TP. HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Quy Nhơn. Mức giá khứ hồi hạng phổ thông cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 3,2 triệu đồng, Hà Nội - Quy Nhơn từ 4,9 triệu đồng; trong khi chặng TP. HCM - Đà Nẵng từ 3 triệu đồng và TP. HCM - Phú Quốc từ 2,5 triệu đồng.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế trong dịp cao điểm Hè. Ảnh: VNA.

Bên cạnh đó, chiến lược "Mua sớm giá tốt" cũng phát huy tác dụng khi khách hàng có thể được giảm thêm 10% nếu mua trước 30 ngày đối với hạng Phổ thông tiêu chuẩn. Ngoài ra, nếu có kế hoạch đột xuất, phụ huynh vẫn có thể tận dụng các chương trình "Quick Sale App" vào thứ Ba hoặc chương trình “Thứ 5 Rực Rỡ” vào thứ Năm hằng tuần để giảm 10-15% chi phí chuyến bay nội địa.

Việc chủ động lên kế hoạch sớm, kết hợp linh hoạt thời gian bay và tận dụng các gói ưu đãi đang giúp các gia đình Việt định hình lại khái niệm du lịch hè. Không còn là những chuyến đi chen chúc trong cao điểm, kỳ nghỉ giờ đây trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết chất lượng hơn cho cả gia đình.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cho thấy du lịch gia đình đang bước sang một giai đoạn mới. Khi trẻ em có quỹ thời gian nghỉ hè dài hơn, các gia đình cũng có nhiều cơ hội chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm xuất phát, điểm đến và ngân sách.