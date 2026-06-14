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Hàng không - Du lịch

Vì sao giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè?

Bằng Lăng

Nếu như mọi năm, cứ đến mùa hè giá vé máy bay lại tăng mạnh thì năm nay xu hướng bất ngờ đảo chiều khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nếu như mọi năm, cứ đến mùa hè giá vé máy bay lại tăng mạnh thì năm nay xu hướng bất ngờ đảo chiều khiến nhiều người ngạc nhiên.

Sau một thời gian neo ở mức cao, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa của các hãng hàng không đồng loạt giảm 10-15%.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - TPHCM trong tháng 7 của Bamboo Airways dao động khoảng 2,2-3,1 triệu đồng đối với hạng phổ thông.

Với chặng ngược lại là TPHCM - Hà Nội, giá vé khứ hồi hạng phổ thông tại Vietjet Air trong tháng 7 ở mức 1,6-1,8 triệu đồng, hạng thương gia khoảng 3,3 triệu đồng.

Cùng chặng này, giá vé tại Bamboo Airways là 1,8 - 3,1 triệu đồng đối với hạng phổ thông và từ 4-7 triệu đồng đối với hạng thương gia.

Còn giá vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines trong tháng 7 khoảng 4,5-4,8 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức trên 6-7 triệu đồng/khứ hồi giai đoạn trước.

Với chặng bay Sài Gòn - Nha Trang tháng 7, Vietjet Air công bố giá vé khứ hồi dao động 1,1-1,7 triệu đồng. Cùng chặng này, giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Bamboo Airways từ 2,6 -3,1 triệu đồng; hạng thương gia từ 3,9-5,6 triệu đồng. Mức giá này đã giảm khoảng 10-15% so giai đoạn trước.

Tương tự, chặng TPHCM - Đà Nẵng trong tháng 7 giá khoảng 1,8-5,1 triệu đồng khứ hồi, tùy theo hạng ghế và hãng bay. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá 1,8-5,2 triệu đồng khứ hồi.

Giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè. Ảnh minh họa.
Giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè. Ảnh minh họa.

Chị Nguyễn Thị Thu - nhân viên điều hành tour tại một công ty du lịch ở Hà Nội - cho biết, giá vé máy bay nội địa dịp hè năm nay đang hạ nhiệt nhờ chương trình kích cầu đồng loạt từ các hãng hàng không. So với giai đoạn trước, mặt bằng giá vé nội địa hiện nay được xem là "dễ thở" hơn hẳn.

Cụ thể, Vietjet mới đây công bố triển khai chương trình ưu đãi mùa hè với mức giảm 20% giá vé cho các hạng vé Deluxe, SkyBoss và Business trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế.

Hãng cũng sẽ tăng hơn 30% tải cung ứng nội địa so với tháng trước để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp hè. Các chuyến bay tăng cường được phân bổ trên đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Kuala Lumpur (Malaysia).

Tương tự, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến 16/8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè.

Đồng thời, tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay. Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt.

Xác nhận thông tin này giảm giá vé máy bay giữa mùa cao điểm, cán bộ truyền thông của Vietjet Air và Bamboo Airway cùng cho biết, động thái này nhằm kích cầu du lịch của người dân bằng đường hàng không trong bối cảnh người dân có nhiều lựa chọn phương tiện đi lại khác.

Đây là chương trình trong kế hoạch của năm 2026 giữa hãng hàng không với các đơn vị du lịch lữ hành, nhằm kích cầu du lịch, tăng doanh thu thông qua giảm giá vé máy bay và giá một số dịch vụ để thúc đẩy tiêu dùng.

Trong khi đó, đại diện Vietnam Airlines lý giải thêm: Việc các hãng bay giảm giá vé giữa cao điểm hè còn do giá nhiên liệu bay trong tháng 5 đã giảm đáng kể so với hồi tháng 3 và tháng 4, tạo điều kiện để giá vé máy bay có thể giảm theo, sau một thời gian neo cao vì nhiên liệu đắt đỏ.

“Nếu tháng 3, tháng 4, giá nhiên liệu bay JetA1 ở mức 210 USD/thùng thì sang tháng 5 giá đã giảm xuống 150 USD/thùng, tương đương giảm khoảng 26%. Vì thế chúng tôi điều chỉnh giảm giá vé để phù hợp hơn, đồng thời kích cầu người dân đi lại bằng đường hàng không”, vị này cho biết.

Chuyên gia hàng không, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống phân tích, thông thường vào thời gian cao điểm đông khách như 30/4-1/5, kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết, các hãng đều tăng giá vé máy bay.

Việc này khiến nhiều người tiêu dùng ngại đi máy bay vì sợ tốn kém chi phí và chuyển sang sử dụng các dịch vụ công cộng khác như ô tô, tàu hỏa hoặc phương tiện cá nhân nên các hãng bị giảm khách.

Vì vậy, rút kinh nghiệm của những năm trước, năm nay các hãng đã chủ động phối hợp với đơn vị du lịch lữ hành giảm giá vé máy bay để kích cầu người dân. Cùng với đó, giá nhiên liệu bay JetA1 cũng đã giảm gần 30% nên các hãng giảm giá vé là điều phù hợp với quy luật cung cầu.

“Giảm giá vé máy bay là một việc làm rất tích cực của các hãng hàng không nhằm kích cầu du lịch, kích cầu người dân sử dụng phương tiện vận tải hàng không, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Nếu các hãng bay giảm 20-30% giá vé, số lượng người tham gia bằng đường hàng không tăng tương 20-30%, lượng ghế mỗi chuyến lấp đầy thì các hãng đều có lợi, thay vì tỷ lệ lấp đầy giảm. Tác động ngược lại, lượng khách đi lại tăng cao thì các hãng cũng có cơ sở để tăng chuyến để có thêm nguồn thu”, ông Tống nói.

Nguồn tin: https://znews.vn/vi-sao-gia-ve-may-bay-giam-giua-cao-diem-he-post1659427.html?

Bằng Lăng
Znews
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