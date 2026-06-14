Vì sao giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè?

Nếu như mọi năm, cứ đến mùa hè giá vé máy bay lại tăng mạnh thì năm nay xu hướng bất ngờ đảo chiều khiến nhiều người ngạc nhiên.

Sau một thời gian neo ở mức cao, giá vé máy bay nhiều chặng nội địa của các hãng hàng không đồng loạt giảm 10-15%.

Cụ thể, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - TPHCM trong tháng 7 của Bamboo Airways dao động khoảng 2,2-3,1 triệu đồng đối với hạng phổ thông.

Với chặng ngược lại là TPHCM - Hà Nội, giá vé khứ hồi hạng phổ thông tại Vietjet Air trong tháng 7 ở mức 1,6-1,8 triệu đồng, hạng thương gia khoảng 3,3 triệu đồng.

Cùng chặng này, giá vé tại Bamboo Airways là 1,8 - 3,1 triệu đồng đối với hạng phổ thông và từ 4-7 triệu đồng đối với hạng thương gia.

Còn giá vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines trong tháng 7 khoảng 4,5-4,8 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức trên 6-7 triệu đồng/khứ hồi giai đoạn trước.

Với chặng bay Sài Gòn - Nha Trang tháng 7, Vietjet Air công bố giá vé khứ hồi dao động 1,1-1,7 triệu đồng. Cùng chặng này, giá vé khứ hồi hạng phổ thông của Bamboo Airways từ 2,6 -3,1 triệu đồng; hạng thương gia từ 3,9-5,6 triệu đồng. Mức giá này đã giảm khoảng 10-15% so giai đoạn trước.

Tương tự, chặng TPHCM - Đà Nẵng trong tháng 7 giá khoảng 1,8-5,1 triệu đồng khứ hồi, tùy theo hạng ghế và hãng bay. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng giá 1,8-5,2 triệu đồng khứ hồi.

Giá vé máy bay giảm giữa cao điểm hè. Ảnh minh họa.

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