Đi lại bằng cáp treo mới là rẻ nhất, nhanh nhất ở Mexico

TPO - Với những du khách tới Mexico xem World Cup, trải nghiệm hệ thống cáp treo đô thị (Cablebus) rất đáng nhớ. Cáp treo được coi là phương án rẻ hơn, nhanh hơn để đưa phương tiện giao thông công cộng đến các cộng đồng có thu nhập thấp ở vùng địa hình sườn đồi cao.

Dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường ở Mexico City góp phần kết nối các khu vực ngoại ô xa xôi và nghèo khó với các trạm tàu điện ngầm và xe buýt trong thành phố.

Cáp treo được coi là phương án rẻ hơn, nhanh hơn để đưa phương tiện giao thông công cộng đến các cộng đồng có thu nhập thấp ở vùng địa hình sườn đồi cao. Vì hoạt động trên cao, các tuyến đường cáp không gặp nhiều vấn đề với các vấn đề phức tạp ở châu Mỹ Latinh như quy hoạch hỗn loạn và cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp.

Dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường ở Mexico City. Ảnh: Bloomberg.

Giai đoạn đầu, hệ thống cáp treo mang tên Cablebus chính thức đi vào hoạt động, phục vụ cho khoảng 9 triệu dân của thủ đô. Tên gọi này kết hợp giữa cáp treo (cablé) và xe bus (bus).

"Có gần một triệu cư dân sống trong khu vực xung quanh Cablebus, và họ phải đi lại bằng những chiếc xe tải nhỏ, đi qua những con phố hẹp và có thể mất tới 55 phút hoặc 1 giờ cho những quãng đường ngắn", Guillermo Calderon - Giám đốc hệ thống giao thông điện của thành phố Mexico - từng chia sẻ.

Tuyến cáp treo đầu tiên với kinh phí 2,9 tỷ peso (khoảng 145 triệu USD) kết nối Cuautepec, một khu dân cư của tầng lớp lao động trong khu vực đồi núi của quận Gustavo A. Madero, đến ga tàu điện ngầm và bến xe buýt Indios Verdes, mất 33 phút cho cả chặng.

Tuyến thứ hai được xây dựng ở Iztapalapa, một khu dân cư khác của tầng lớp lao động, ở phía đông.

Mỗi cabin cáp treo có thể chứa tối đa 10 người, giá mỗi chuyến chỉ 7 peso (tương đương 11.000 đồng). Cáp treo vận hành bằng điện, tốc độ 20km/h, nhanh hơn nhiều các phương tiện sẵn có trong thành phố.

Với những du khách tới Mexico xem World Cup, trải nghiệm Cablebus rất đáng trải nghiệm. Ảnh: CNN.

Trên thực tế, trước Mexico City rất nhiều thành phố trên thế giới cũng đã giải bài toán ùn tắc giao thông bằng việc xây dựng hệ thống cáp treo trong đô thị. Thành phố Medellin, Colombia, khai trương cáp treo vào năm 2004. Kể từ đó, nhiều thành phố Mỹ Latinh khác đã làm theo, từ Rio de Janeiro, Brazil đến La Paz, Bolivia.

Nhà thiết kế Michael McDaniel đến từ Công ty Frog Design từng đưa ra ý tưởng cáp treo vận tải đại chúng mang tên The Wire nhận định phương thức cáp sẽ rẻ hơn tàu điện ngầm, có thể sử dụng trong khu vực thành phố chật chội đông đúc.

Ông Michael McDaniel ước tính, cáp treo sẽ dễ dàng lắp đặt và tăng khả năng vận tải lên tới 10.000 người/giờ, tương đương 100 chuyến xe buýt và 2.000 xe ô tô cá nhân.

Với những du khách tới Mexico xem World Cup, Cablebus rất đáng trải nghiệm. World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, gồm 104 trận đấu và kỷ lục 48 đội tuyển.

Trước mùa giải, Liên đoàn bóng đá Mexico triển khai hàng loạt chiến dịch nhằm cải thiện hình ảnh người hâm mộ, trong đó nổi bật là chương trình We are Mexico. Đây được xem là nỗ lực toàn diện nhằm định hình lại văn hóa cổ động, hướng tới một môi trường bóng đá tích cực và thân thiện hơn.

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