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Phát hiện rắn trên máy bay hãng Tui

Ngọc Ánh

TPO - Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của hãng Tui phải ngừng hoạt động gần một tuần sau khi các nhân viên vệ sinh phát hiện có rắn trên khoang khách. Họ thực sự bị sốc khi nhìn thấy con rắn.

Một con rắn xuất hiện trên chuyến bay chở 345 hành khách từ Mexico đến Anh hôm 9/6 và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Theo The Sun, con rắn được cho là đã bò quanh khoang hành khách trên chuyến bay đêm của hãng Tui, khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim Snakes on a Plane nổi tiếng ra mắt năm 2006.

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Một nhân viên vệ sinh máy bay đã phát hiện con rắn màu nâu đỏ trong quá trình vệ sinh khoang hành khách. Ảnh: The Sun.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không một hành khách nào trên máy bay phát hiện sự hiện diện của nó. Ban đầu, con rắn được cho là thuộc loài giả lục - một loài có nọc độc nhưng mức độ nguy hiểm không cao.

Chỉ sau khi máy bay hạ cánh xuống Gatwick Airport, nhân viên vệ sinh mới phát hiện và lập tức ra tín hiệu báo động.

Nhân viên sân bay đã kịp chụp ảnh con rắn màu nâu đỏ trước khi nó biến mất. Giới chức nghi ngờ nó đã bị ai đó mang lén lên máy bay từ thành phố Cancún (Mexico).

Tuy nhiên, một giả thuyết khác cho rằng đây có thể là loài rắn đua bụng màu cá hồi, vốn sinh sống trong các khu rừng khô nhiệt đới ở Trung Mỹ. Loài này không có nọc độc nhưng có thể cắn người nếu bị bắt hoặc dồn ép.

Các kỹ sư và chuyên gia động vật đã tiến hành tìm kiếm khắp chiếc Boeing 787-9 Dreamliner nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của con vật. Vì lý do an toàn, máy bay đã phải tạm ngừng khai thác và vẫn chưa thể hoạt động trở lại sau gần một tuần.

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Boeing 787-9 Dreamliner là máy bay thân rộng, đi vào hoạt động thương mại lần đầu tiên vào năm 2011.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng, việc hành khách mang rắn lên máy bay là điều khó có thể tin nổi. Theo người này, hiện chưa ai biết con vật có thể gây ảnh hưởng gì đến các hệ thống kỹ thuật của máy bay.

“Các nhân viên vệ sinh thực sự bị sốc khi nhìn thấy con rắn. Nhưng khi họ báo động thì nó đã biến mất. Không thể để máy bay tiếp tục cất cánh khi chưa xác định được vị trí của con vật. Nếu hành khách phát hiện ra nó khi máy bay đang ở độ cao hơn 9.000 m, chắc chắn sẽ xảy ra cảnh hoảng loạn trên khoang”, nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin từ Tui cho hay, việc tìm kiếm con rắn lúc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hãng cũng khẳng định đang xử lý vụ việc theo đúng hướng dẫn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Máy bay thường phải tạm ngừng khai thác khi có động vật như rắn, chuột hoặc côn trùng lớn xâm nhập vì lý do an toàn. Nguy cơ gây hoảng loạn cho hành khách là rủi ro dễ thấy nhất.

Nếu một con rắn bất ngờ xuất hiện trong khoang hành khách khi máy bay đang bay, đặc biệt trên chuyến bay đông người, có thể gây cảnh hỗn loạn, chen lấn hoặc hành khách mất kiểm soát. Trong môi trường kín như máy bay, điều này có thể ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Ngoài ra, con vật chui vào các khoang kỹ thuật có thể cắn hoặc làm hỏng dây điện, mắc kẹt trong các thiết bị điện tử và gây hư hỏng hệ thống cảm biến hoặc các bộ phận quan trọng khác.

Ngọc Ánh
The Sun
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