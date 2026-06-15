Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa lại từ ngày 19/8

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm ngừng hoạt động để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19/8. Các hãng hàng không cũng đã bắt đầu mở bán vé trên nhiều đường bay đến Đà Lạt.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), căn cứ tiến độ thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đơn vị này đã chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa sân bay trở lại khai thác.

Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8 (giờ địa phương).

Theo khảo sát, trên hệ thống đặt vé của Vietnam Airlines, hành khách hiện đã có thể đặt vé máy bay đi Đà Lạt từ ngày 25/8. Trong đó, giá vé một chiều hạng phổ thông chặng Hà Nội - Đà Lạt từ hơn 1,8 triệu đồng, hạng thương gia từ gần 4 triệu đồng/chiều.

Ở chiều ngược lại, chặng TPHCM - Đà Lạt có giá vé hạng phổ thông từ khoảng 1 triệu đồng/chiều, trong khi vé hạng thương gia có giá từ 2,8 triệu đồng/chiều.

Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa từ 19/8. Ảnh: ACV.

Đối với Vietjet, hãng đã mở bán vé từ Hà Nội đến Liên Khương với giá từ khoảng 1,6 triệu đồng/chiều, hạng phổ thông và từ 3,2 triệu đồng mỗi chiều đối với hạng thương gia. Riêng chặng TPHCM - Đà Lạt, hành khách có thể mua vé một chiều hạng phổ thông với giá từ gần 1 triệu đồng và 2,5 triệu đồng với vé hạng thương gia/chiều.

Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sân bay Liên Khương tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 4/3. Theo kế hoạch ban đầu, sân bay sẽ đóng cửa đến 23h59 ngày 25/8 để phục vụ thi công dự án.

Trước khi ngừng hoạt động, sân bay Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 34 chuyến bay mỗi ngày với hơn 5.200 lượt hành khách. Mạng lưới khai thác bao gồm các đường bay nội địa kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng và các chuyến bay quốc tế đến Malaysia, Đài Loan.

Việc đóng cửa sân bay trong gần nửa năm làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách, kéo theo sự sụt giảm đáng kể lượng khách di chuyển bằng đường hàng không đến Lâm Đồng. Thời gian và chi phí đi lại tăng lên cũng làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt đối với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và người cao tuổi. Trong khi đó, giao thông đường bộ trên các tuyến liên vùng dự báo phải chịu áp lực lớn, nhất là vào các dịp lễ và mùa hè.