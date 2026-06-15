Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa lại từ ngày 19/8

Lộc Liên

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm ngừng hoạt động để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến khai thác trở lại từ ngày 19/8. Các hãng hàng không cũng đã bắt đầu mở bán vé trên nhiều đường bay đến Đà Lạt.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), căn cứ tiến độ thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đơn vị này đã chỉ đạo hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa sân bay trở lại khai thác.

Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại từ 0h ngày 19/8 (giờ địa phương).

Theo khảo sát, trên hệ thống đặt vé của Vietnam Airlines, hành khách hiện đã có thể đặt vé máy bay đi Đà Lạt từ ngày 25/8. Trong đó, giá vé một chiều hạng phổ thông chặng Hà Nội - Đà Lạt từ hơn 1,8 triệu đồng, hạng thương gia từ gần 4 triệu đồng/chiều.

Ở chiều ngược lại, chặng TPHCM - Đà Lạt có giá vé hạng phổ thông từ khoảng 1 triệu đồng/chiều, trong khi vé hạng thương gia có giá từ 2,8 triệu đồng/chiều.

724282065-1425639546267007-5587167509348477674-n.jpg
Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa từ 19/8. Ảnh: ACV.

Đối với Vietjet, hãng đã mở bán vé từ Hà Nội đến Liên Khương với giá từ khoảng 1,6 triệu đồng/chiều, hạng phổ thông và từ 3,2 triệu đồng mỗi chiều đối với hạng thương gia. Riêng chặng TPHCM - Đà Lạt, hành khách có thể mua vé một chiều hạng phổ thông với giá từ gần 1 triệu đồng và 2,5 triệu đồng với vé hạng thương gia/chiều.

Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sân bay Liên Khương tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 4/3. Theo kế hoạch ban đầu, sân bay sẽ đóng cửa đến 23h59 ngày 25/8 để phục vụ thi công dự án.

Trước khi ngừng hoạt động, sân bay Liên Khương phục vụ bình quân khoảng 34 chuyến bay mỗi ngày với hơn 5.200 lượt hành khách. Mạng lưới khai thác bao gồm các đường bay nội địa kết nối với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng và các chuyến bay quốc tế đến Malaysia, Đài Loan.

Việc đóng cửa sân bay trong gần nửa năm làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách, kéo theo sự sụt giảm đáng kể lượng khách di chuyển bằng đường hàng không đến Lâm Đồng. Thời gian và chi phí đi lại tăng lên cũng làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt đối với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và người cao tuổi. Trong khi đó, giao thông đường bộ trên các tuyến liên vùng dự báo phải chịu áp lực lớn, nhất là vào các dịp lễ và mùa hè.

Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, du khách đến Đà Lạt bằng cách bay đến Cam Ranh, Buôn Ma Thuột hoặc TPHCM rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ. Ngoài ra, nhiều tuyến xe khách giường nằm, limousine hoạt động 24/7 từ TPHCM và các tuyến xe liên tỉnh từ miền Trung, miền Bắc vẫn kết nối trực tiếp với Đà Lạt.

Lộc Liên
#sân bay Liên Khương #vé máy bay Đà Lạt #đặt vé #hàng không Việt Nam #du lịch Đà Lạt #giá vé máy bay #dịch vụ hàng không #du lịch Đà Lạt bằng máy bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe