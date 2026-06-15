Gia Lai: Đổi điểm đón, trả khách từ Quy Nhơn đi đảo Cù Lao Xanh

TPO - Các tàu du lịch từ Quy Nhơn đi xã đảo Nhơn Châu sẽ được bố trí điểm đón, trả khách riêng tại bến Mũi Tấn thay vì đi từ bến nằm trong cảng cá Quy Nhơn như trước đây.

Sáng 15/6, các cano chở khách tuyến Quy Nhơn - xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi Cù Lao Xanh) ở Gia Lai chuyển sang hoạt động tại bến Mũi Tấn trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Việc đưa vào sử dụng bến mới được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình di chuyển ra xã Nhơn Châu, hạn chế tình trạng quá tải.

Tàu cano đưa đón khách du lịch tại bến Mũi Tấn. Ảnh: Trương Định.

Trước đây, hành khách đi Cù Lao Xanh xuất phát từ khu vực Hải Cảng, sử dụng chung hạ tầng với Cảng cá Quy Nhơn. Tuyến đường thủy nội địa Hải Cảng - Nhơn Châu có chiều dài khoảng 30 km.

Trong văn bản đề xuất vị trí đón, trả khách du lịch thuộc tuyến đường thủy nội địa Hải Cảng - Nhơn Châu, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay, vào mùa du lịch, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè, lượng khách tham quan đảo Cù Lao Xanh tăng cao, tập trung xuất phát và cập bến tại khu vực Cảng cá Quy Nhơn để thực hiện các chuyến đi giữa đất liền và xã đảo.

Khu vực Cảng cá Quy Nhơn trước đây các cano tập trung để đưa khách ra Cù Lao Xanh. Ảnh: Trương Định.

Tuy nhiên, Cảng cá Quy Nhơn được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước với chức năng chính phục vụ hoạt động khai thác và hậu cần nghề cá. Qua thời gian khai thác, một số hạng mục hạ tầng của cảng đã có dấu hiệu xuống cấp, trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng tăng.

Hiện nay, cảng chủ yếu phục vụ neo đậu tàu cá, bốc dỡ hàng hóa thủy sản, mua bán hải sản và cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá. Do đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh nghề cá, khu vực cảng thường xuyên phát sinh tiếng ồn, nước thải, chất thải thủy sản, ùn tắc giao thông và các yếu tố môi trường khác, chưa đáp ứng yêu cầu về không gian phục vụ hành khách và phát triển du lịch theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện với du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) tại buổi kiểm tra trong sáng 15/6.

Kiểm tra hoạt động tại bến Mũi Tấn trong sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, phương tiện phải đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra luồng nước chảy, thuê phương tiện xử lý luồng nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy mạnh phát triển điểm du lịch tại khu vực bến tàu Mũi Tấn như bố trí thêm ki-ốt phục vụ du khách, các gian hàng trưng bày, mua bán sản phẩm OCOP địa phương. Đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp, thân thiện với du khách.

Trong hoạt động kinh doanh du lịch, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp lữ hành.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra thủ tục hành khách trước khi lên cano. Ảnh: Trương Định.

Cano đưa du khách ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Định.

Hiện nay, du khách ra đảo Cù Lao Xanh chủ yếu đi theo tour của doanh nghiệp, nên không có giá vé chung, do đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu, khi bến Mũi Tấn đi vào hoạt động, trở thành đầu mối tập trung đưa đón khách ra đảo, thì cũng phải xây dựng một vé chung, không để tình trạng mỗi doanh nghiệp tự phát hành vé riêng lẻ, đảm bảo minh bạch và thuận tiện cho du khách.

Xã đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh.

Nhơn Châu được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Từ một hòn đảo từng lặng lẽ giữa trùng khơi, Nhơn Châu đang từng ngày “thức giấc”. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư về hạ tầng, điện, đường, trường, trạm cùng các chính sách hỗ trợ sinh kế cho ngư dân, diện mạo xã đảo đổi thay rõ nét.

Khoảng 5 năm trở lại đây, một luồng gió mới đã thổi vào đời sống nơi đảo xa. Du lịch và dịch vụ bắt đầu vươn mình, chiếm tới 45% cơ cấu kinh tế. Những tour trải nghiệm chèo SUP, lặn ngắm đáy biển... đã ngày một níu chân du khách .