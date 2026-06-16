Matcha Vibe – Xu hướng thưởng thức mới giữa không gian xanh của Rex Hotel Saigon

Matcha đang trở thành một trong những xu hướng đồ uống nổi bật, được yêu thích không chỉ bởi hương vị đặc trưng mà còn bởi cảm giác thư thái, cân bằng mà thức uống này mang lại. Từ các quán cà phê phong cách tối giản đến những không gian nghỉ dưỡng cao cấp, sắc xanh của matcha dần trở thành biểu tượng cho lối sống chậm, chú trọng trải nghiệm và sự an yên.

Bắt nhịp cùng xu hướng đó, Rex Hotel Saigon giới thiệu chương trình Matcha Vibe với ba lựa chọn thức uống được sáng tạo từ matcha theo những phong cách riêng biệt. Nổi bật trong số đó là Matcha Dừa Thạch Quế Hoa – sự kết hợp giữa vị matcha thanh mượt, hương dừa dịu nhẹ và thạch quế hoa thơm thoang thoảng, mang đến cảm giác mát lành, nhẹ nhàng trong những ngày nắng.

Không chỉ dừng lại ở hương vị, trải nghiệm thưởng thức Matcha Vibe còn được hoàn thiện bởi không gian Vertical Garden – khu vườn xanh mát nằm giữa lòng thành phố. Bao quanh bởi cây xanh, ánh nắng tự nhiên và bầu không khí thoáng đãng, nơi đây mang đến cảm giác tách biệt khỏi sự náo nhiệt thường nhật, tạo nên điểm hẹn lý tưởng cho những buổi gặp gỡ bạn bè, làm việc thư giãn hoặc đơn giản là tận hưởng một khoảng thời gian riêng tư.

Bên cạnh Matcha Dừa Thạch Quế Hoa, thực khách còn có thể khám phá Matcha Mây với kết cấu mềm mịn, nhẹ nhàng hoặc Matcha Choco Kem Muối mang hương vị đậm đà và hiện đại. Mỗi thức uống là một cách tiếp cận khác nhau với matcha, đáp ứng đa dạng sở thích của người yêu thích thức uống đang được ưa chuộng này.

Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những trải nghiệm đơn giản như ngồi giữa không gian xanh, nhâm nhi một ly matcha mát lạnh và tận hưởng sự thư thái dường như trở thành một nhu cầu mới. Và đó cũng chính là tinh thần mà Matcha Vibe muốn mang đến – một khoảng dừng nhẹ nhàng giữa lòng Sài Gòn.

Phiên bản này phù hợp để gửi cho báo du lịch, lifestyle, ẩm thực như Travellive, Doanh Nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Heritage hoặc các chuyên trang F&B, vì tập trung vào xu hướng matcha + trải nghiệm không gian + lifestyle, thay vì quảng cáo khuyến mãi đơn thuần.