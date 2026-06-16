Mùa hè bất tận tại Hòn Tre cùng 'Mango Kingdom'

Khi những tia nắng rót mật xuống đảo Hòn Tre, Nha Trang Marriott Resort & Spa lại khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của mùa xoài chín mọng. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách gác lại lo toan, hòa mình vào không gian biển cả bao la và đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ chuỗi hoạt động hè theo chủ đề Mango Kingdom đặc sắc. Với gần 1,500 cây xoài chuyển màu vàng tươi, khu nghỉ dưỡng hiện lên như một ốc đảo riêng tư đầy kiêu hãnh. Hương xoài chín thơm nồng hòa quyện vào từng làn gió biển sẽ khơi dậy niềm cảm hứng sống sống động, biến mỗi khoảnh khắc trốn chạy khỏi phố thị của bạn và gia đình thêm phần đáng nhớ.

Hồ bơi riêng tư tại một trong những biệt thự của khu nghỉ

Sắc hè vàng tươi tô điểm cho những gắn kết yêu thương

Đối với các gia đình có con nhỏ, mùa hè tại đây là một chương hồi ức rực rỡ. Bố mẹ và các bé sẽ được tham gia chuỗi hoạt động tương tác vui nhộn như tự tay thu hoạch những quả xoài chín cây tại vườn và chụp ảnh lưu niệm cùng mascot xoài ngộ nghĩnh. Không gian ẩm thực cũng tràn ngập hương vị hè với các món ăn, nước ép từ xoài tại quầy tráng miệng của nhà hàng buffet. Hành trình khám phá còn tiếp nối bằng lớp học pha chế mocktail xoài tại nhà hàng Mamma Mia Italian Cucina, hay những phút giây ba mẹ thư thả thưởng thức ly cocktail xoài mát lạnh khi hoàng hôn buông xuống.

Lớp học pha chế mocktail xoài cho các bạn nhỏ

Sức nóng World Cup: Hòa nhịp đam mê cùng ngày hội bóng đá

Ốc đảo nghỉ dưỡng cũng tiếp thêm năng lượng rực lửa với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Toàn bộ không gian lầu 2 tại sảnh chính đã biến hóa thành một "khán đài thu nhỏ" sôi động, thoáng đãng để người hâm mộ cùng quây quần reo hò theo từng pha bóng đẹp. Cuộc vui càng trọn vẹn hơn với gói ưu đãi đặc biệt mang đến bộ sưu tập thức uống mát lạnh và đồ ăn nhẹ tiện lợi được phục vụ trực tiếp từ cửa hàng Grab & Go của resort.

Kỳ nghỉ pickleball đầy năng lượng

Gói nghỉ dưỡng "Stay. Paddle. Unwind" được thiết kế riêng cho những tín đồ yêu thích lối sống lành mạnh, muốn duy trì thể chất ngay cả khi đi du lịch. Khách lưu trú sẽ có đặc quyền thử sức không giới hạn giờ chơi tại cụm 3 sân pickleball hiện đại và nhận một phần thức ăn nhẹ nạp năng lượng mỗi ngày ngay tại sân bóng. Khu nghỉ dưỡng còn tặng thêm ưu đãi 500.000 VNĐ mỗi ngày mỗi phòng để du khách tự do nuông chiều bản thân với các liệu trình chăm sóc chuyên sâu tại Quan spa hoặc khám phá thế giới ẩm thực Á-Âu tinh tế tại các nhà hàng. Du khách có thể khám phá thêm chi tiết gói nghỉ dưỡng tại đường dẫn: https://bit.ly/StayPaddleUnwind-NhaTrangMarriott-VIE

Sân pickleball hiện đại tọa lạc tại trung tâm khu nghỉ dưỡng

Kỳ nghỉ của thư thái trọn vẹn bao gồm xe đưa đón hai chiều

Nếu bạn muốn lánh xa áp lực thường nhật, gói Easy Escape chính là chìa khóa mở ra giấc mơ nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Gói ưu đãi mang đến sự thư thái tuyệt đối với dịch vụ đưa đón sân bay bằng xe buýt hai chiều trọn gói dành cho 2 người lớn mỗi phòng ngủ. Đặc biệt, khi lưu trú tại các hạng biệt thự, bạn được tặng ngay 500.000 VNĐ mỗi phòng/ngày để trải nghiệm các dịch vụ thượng lưu riêng tư như đặt tiệc BBQ bên hồ bơi riêng, gọi món tại biệt thự, thưởng thức bữa sáng nổi hoặc tập yoga trong không gian biệt lập. Hãy khám phá ưu đãi ngay hôm nay tại: https://bit.ly/EasyEscape-MarriottNhaTrang-VI

Nha Trang Marriott Resort & Spa trên đảo Hòn Tre không chỉ đơn thuần cung cấp một nơi lưu trú, mà là nơi kiến tạo nên những trải nghiệm sống động, chạm đến mọi giác quan của du khách. Dù bạn đến đây để tìm kiếm tiếng cười cho con trẻ, theo đuổi những đường bóng pickleball đầy năng lượng, cháy hết mình cùng đam mê World Cup hay chỉ đơn giản là trốn chạy khỏi phố thị xô bồ, ốc đảo này luôn sẵn sàng dang tay đón chào. Hãy để mùa hè bất tận nơi đây thắp lên những nguồn cảm hứng mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình cuộc đời bạn.

Nha Trang Marriott Resort & Spa, Hon Tre Island

Hotline: +84 258-359-8888 | Email: mhrs.cxrht.reservation@marriott.com

Website: marriottnhatranghontre.com

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