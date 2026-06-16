Anh bán kem Đà Nẵng bất ngờ nổi tiếng vì tiếng rao như gọi cả phố

Giữa đám đông xem pháo hoa ở Đà Nẵng, tiếng rao "Kem đây!" của một người đàn ông trở thành điểm nhấn khiến nhiều du khách chú ý.

Trong buổi tối diễn ra lễ hội bắn pháo hoa giữa tháng 6, anh Nguyễn Thanh Quang vẫn đi bán kem dù trời mưa.

Những tối cuối tuần giữa tháng 6, khi hàng nghìn người tập trung dọc bờ sông Hàn để xem Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, anh Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi, ngụ Đà Nẵng) lại xách thùng kem len qua đám đông trên đường Đống Đa (phường Hải Châu).

Giữa không khí náo nhiệt của lễ hội, anh liên tục cất cao giọng: "Kem đây!", "Kem sôcôla, kem dâu đây!". Nhiều người ngoái nhìn. Có người bật cười vì cách rao hàng đầy năng lượng, nói vui "ban đầu giật mình, tưởng tiếng quát". Không ít khách quen còn chủ động gọi anh lại mua kem.

"Tôi nói to như vậy vì khu vực bán kem rất đông người. Nếu nói nhỏ thì khách không nghe thấy, không biết để mua kem của mình", anh Quang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Anh Quang giới thiệu chương trình "mua 2 tặng 1" khi có khách hỏi mua kem. Ảnh: Bảo Trân.

Anh Quang bắt đầu công việc này từ mùa pháo hoa năm 2024. Anh thường chỉ xuất hiện vào mỗi mùa lễ hội pháo hoa, từ khoảng 17-22h trong những ngày diễn ra các đêm thi pháo hoa.

Công việc chính của anh là làm vật lý trị liệu. Bán kem chỉ là nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

"Tôi phải lo cho cuộc sống của 2 cha con nên tranh thủ mùa lễ hội đi bán thêm. Vất vả một chút nhưng cũng có thêm đồng ra đồng vào", anh nói.

Những cây kem anh bán được lấy từ một nhà máy kem tại Đà Nẵng với nhiều hương vị như dâu, chuối, sầu riêng, sôcôla... Mỗi tối, doanh thu thường đạt vài trăm nghìn đồng. Dù số tiền không quá lớn, anh Quang cho biết điều khiến mình vui nhất là được nhiều người nhận ra và ủng hộ.

Mỗi buổi tối diễn ra bắn pháo hoa, anh Quang đều xách thùng kem đi bán. Ảnh: @hoangduc0707, Bảo Trân.

Trong số những người biết tới anh có chị Nguyễn Thị Minh Hiền, một người dân Đà Nẵng.

"Tôi biết anh từ mùa pháo hoa năm ngoái. Điều khiến tôi nhớ nhất là cách rao hàng rất vui vẻ và hài hước. Thấy anh chăm chỉ đi bán kem để kiếm thêm thu nhập nên mỗi lần gặp tôi thường mua ủng hộ", chị Hiền chia sẻ.

Trong khi đó, Bảo Trân (30 tuổi, ngụ Đà Nẵng) cho biết cô ấn tượng là nguồn năng lượng tích cực của người bán kem này giữa đám đông. Theo Trân, anh Quang thường xuyên pha trò, rao hàng một cách hài hước và tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh. Dù khách có mua kem hay không, anh vẫn giữ thái độ vui vẻ, niềm nở.

Màn pháo hoa mãn nhãn tại đêm khai mạc DIFF 2026. Ảnh: BTC.

Cùng với những màn pháo hoa rực rỡ, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) nhiều năm qua đã trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo du khách đến Đà Nẵng mỗi mùa hè, góp phần tạo nên không khí sôi động khắp khu vực trung tâm thành phố.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối" (Da Nang - United Horizons). Theo ban tổ chức, chủ đề mang thông điệp về một Đà Nẵng mới với vai trò là điểm đến kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa thiên nhiên, di sản, kiến trúc và nhịp sống hiện đại của thành phố.

DIFF 2026 quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới, với 6 đêm trình diễn bên sông Hàn. Các đêm thi được xây dựng theo một hành trình mang chủ đề xuyên suốt gồm Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo, Tầm nhìn và Những chân trời kết nối, góp phần kể câu chuyện về sự phát triển và hội nhập của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

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