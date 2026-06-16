DIFF: Từ lễ hội pháo hoa đến “thương hiệu phải xem” của mùa hè Việt Nam

Không nhiều sự kiện tại Việt Nam có thể khiến hàng chục nghìn du khách lên kế hoạch từ nhiều tuần trước chỉ để có được một tấm vé. Nhưng đó là điều đang diễn ra với Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF 2026, sự kiện được UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức trong nhiều năm.

Ngay từ những đêm thi đầu tiên, DIFF 2026 đã cho thấy sức hút vượt xa khuôn khổ của một lễ hội thông thường. Ba đêm thi đầu tiên ghi nhận 100% lượng vé được bán ra, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín khán giả. Các khách sạn ven biển và dọc sông Hàn đạt công suất phòng tới 95%, nhiều cơ sở đạt mức lấp đầy từ 98-100%. Đặc biệt, đêm chung kết DIFF cũng đang ghi nhận tình trạng “cháy vé” khi nhu cầu thị trường tiếp tục tăng mạnh trong khi nguồn cung vé không còn nhiều.

Những con số ấy phản ánh một thực tế đáng chú ý: sau gần hai thập kỷ phát triển, DIFF không chỉ là sự kiện du lịch nổi bật nhất của Đà Nẵng mỗi mùa hè, mà đang dần trở thành một trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công bậc nhất của Việt Nam.

“Thương hiệu phải xem” của mùa hè Việt Nam

DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một "thương hiệu phải xem" của mùa hè Việt Nam với những đêm diễn mãn nhãn

Sức nóng của DIFF 2026 không phải hiện tượng nhất thời. Đây là kết quả của một hành trình dài, trong đó lễ hội liên tục được đầu tư, nâng cấp và làm mới để trở thành trải nghiệm mà du khách muốn quay lại năm này qua năm khác.

Từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2008, DIFF sau khi được Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức cùng UBND TP Đà Nẵng từ năm 2017 đã trở thành mùa lễ hội kéo dài hơn một tháng, quy tụ những đội pháo hoa hàng đầu thế giới cùng các chương trình nghệ thuật, âm nhạc và công nghệ trình diễn quy mô lớn. Điều quan trọng hơn là uy tín của lễ hội không ngừng được bồi đắp qua từng mùa tổ chức.

Nếu như trước đây du khách thường quyết định xem pháo hoa vào sát ngày diễn ra, thì nay việc săn vé DIFF đã trở thành một phần của kế hoạch du lịch mùa hè. Sức mua tăng mạnh qua từng năm cho thấy DIFF đã vượt khỏi vai trò của một sự kiện biểu diễn đơn thuần để trở thành một "thương hiệu trải nghiệm".

Sức hút vượt xa khuôn khổ thông thường của DIFF khi các khán đài luôn được lấp đầy bởi lượng khán giả từ khắp nơi đổ về

Sự ghi nhận từ các tổ chức và truyền thông quốc tế càng củng cố vị thế ấy. Mới đây, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã đưa DIFF vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho một lễ hội pháo hoa mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế của Đà Nẵng.

Khi một lễ hội có thể khiến du khách đặt vé máy bay trước nhiều tuần, chấp nhận chi trả cao hơn cho khách sạn và chủ động sắp xếp lịch trình chỉ để tham dự, lễ hội đó đã trở thành một tài sản thương hiệu thực sự của điểm đến.

Động lực phát triển công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng

Điều làm nên giá trị đặc biệt của DIFF không chỉ nằm ở những màn pháo hoa trên bầu trời sông Hàn mà còn ở tác động mà lễ hội tạo ra cho toàn bộ nền kinh tế du lịch.

Không chỉ mang lại giá trị tinh thần, DIFF còn là động lực kinh tế mạnh mẽ, tạo dòng chảy doanh thu khổng lồ cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Mùa DIFF 2025, Đà Nẵng phục vụ hơn 1,88 triệu lượt khách trong 45 ngày diễn ra lễ hội, tăng 26% so với mùa trước. Riêng 6 đêm thi chính thức ghi nhận khoảng 504.000 lượt khách lưu trú, tăng 39%, trong khi doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tăng gần 45%.

Những con số này cho thấy mỗi tấm vé DIFF được bán ra không chỉ mang lại doanh thu cho lễ hội mà còn tạo ra dòng chảy kinh tế cho khách sạn, nhà hàng, vận tải, thương mại và các dịch vụ du lịch khác.

Đây cũng chính là bản chất của công nghiệp văn hóa: biến các sản phẩm sáng tạo thành giá trị kinh tế thực tế.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đặt mục tiêu trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, DIFF được xem là minh chứng rõ nét nhất cho hướng đi đó. Thành phố không chỉ sở hữu một lễ hội quốc tế có khả năng kéo khách mạnh mẽ, mà còn có lợi thế hiếm có sau sáp nhật khi sở hữu không gian di sản đặc sắc của miền Trung với Hội An, Mỹ Sơn và hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn thiện.

Hệ sinh thái du lịch - giải trí đa dạng kết hợp cùng lễ hội quốc tế định hình mô hình phát triển toàn diện cho ngành công nghiệp văn hóa thành phố.

Nếu Hội An và Mỹ Sơn mang đến chiều sâu văn hóa và ký ức lịch sử, những khu du lịch như Sun World Ba Na Hills hút khách quốc tế với những biểu tượng như Cầu Vàng, thì DIFF mang tới năng lượng lễ hội giúp thành phố giữ sức hút cả mùa hè. Sự cộng hưởng giữa lễ hội quốc tế, hệ sinh thái du lịch – giải trí đằng cấp và không gian di sản đang giúp Đà Nẵng hình thành mô hình phát triển mà không nhiều địa phương có được.

Sau gần hai thập kỷ, DIFF không còn chỉ là một cuộc thi pháo hoa. Lễ hội đang trở thành biểu tượng cho cách Đà Nẵng chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh cạnh tranh, biến trải nghiệm thành động lực tăng trưởng và từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm lễ hội, sự kiện và công nghiệp văn hóa hàng đầu Việt Nam.