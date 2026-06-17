Trung Quốc: Lý do phụ nữ mặc bikini nhưng che mặt kín mít

TPO - Những chiếc facekini (mặt nạ chống nắng toàn mặt) có nguồn gốc từ Trung Quốc duy trì sức hút suốt hơn 20 năm kể từ khi ra đời.

Mỗi dịp hè, tại các bãi biển ở Trung Quốc, điển hình là Thanh Đảo, Sơn Đông, không khó để nhìn thấy hình ảnh phụ nữ diện đồ bơi nhưng che kín mặt bằng những chiếc mặt nạ độc đáo.

Theo tờ Daily Mail, những chiếc facekini có nguồn gốc từ Trung Quốc thậm chí đã trở thành một trong những món đồ được săn đón nhất trên các bãi biển Australia.

Ngoài khả năng hạn chế tác động từ sứa và rong biển, tính năng chống nắng của facekini còn giúp những người yêu thích hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ mắc các bệnh về da. Ảnh: Getty.

Facekini giúp phụ nữ bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, thiết kế che kín toàn bộ khuôn mặt còn hỗ trợ hạn chế nguy cơ bị sứa đốt hoặc vướng rong biển. Chính vì vậy, sản phẩm này đã nhận được sự yêu thích rộng rãi tại Trung Quốc.

Phiên bản facekini 7.0 hiện nay được bổ sung nhiều yếu tố văn hóa như họa tiết bảo vệ động vật hay mặt nạ kinh kịch, mang đậm dấu ấn Trung Quốc.

Người đứng sau sản phẩm này là bà Trương Thức Phạm - người dân thành phố Thanh Đảo. Năm 2004, bà chế tạo những chiếc mặt nạ chống nắng dành cho người bơi lội. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ bạn bè yêu thích bơi lội, bà đã phát triển mẫu facekini đầu tiên dựa trên thiết kế mũ lặn và đưa sản phẩm vào sản xuất quy mô lớn.

Đến năm 2012, facekini bắt đầu thu hút sự chú ý ở nước ngoài. Mùa hè năm đó, hãng tin Reuters đăng tải loạt ảnh những phụ nữ Thanh Đảo đeo mặt nạ trên bãi biển, khiến cộng đồng mạng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Một trong những bức ảnh này sau đó còn được tạp chí Time của Mỹ lựa chọn vào danh sách những bức ảnh gây ngạc nhiên nhất năm 2012.

Facekini tạo nên cơn sốt tại các bãi biển.

Năm 2014, tạp chí CR Fashion Book thực hiện bộ ảnh thời trang mùa hè với các người mẫu đeo facekini bên hồ bơi. Bộ ảnh tiếp tục tạo nên làn sóng chú ý đối với sản phẩm này ở nước ngoài.

Dù nhiều người phương Tây coi làn da rám nắng khỏe khoắn là chuẩn mực thẩm mỹ, facekini - sản phẩm gắn liền với hình ảnh các phụ nữ trung niên Trung Quốc trên bãi biển - vẫn thu hút không ít sự quan tâm nhờ công dụng bảo vệ sức khỏe.

Daily Mail nhận định ngoài khả năng hạn chế tác động từ sứa và rong biển, tính năng chống nắng của facekini còn mang đến một phương thức độc đáo giúp những người yêu thích hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ mắc các bệnh về da, trong đó có ung thư da.

Một trang web của báo Sunday Times tại Australia cũng giới thiệu facekini như một giải pháp hữu ích để bảo vệ cơ thể dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè. Ở bên kia bán cầu, facekini cũng tạo nên cơn sốt tại các bãi biển ở Los Angeles (Mỹ).

Một nhà sáng tạo nội dung đã mang sản phẩm này ra bán trên bãi biển Los Angeles với giá 29,9 USD, cao hơn nhiều so với mức giá chỉ vài chục nhân dân tệ tại Trung Quốc. Dù vậy, nhiều người dân địa phương vẫn tỏ ra thích thú với sản phẩm. Theo chia sẻ của người này, việc đưa ra mức giá cao chỉ nhằm thử nghiệm mức độ quan tâm của người Mỹ đối với facekini. Cuối cùng, anh đã tặng miễn phí sản phẩm cho những người có ý định mua.

“Người Trung Quốc đã quen thuộc với các họa tiết mặt nạ kinh kịch, nhưng với người Mỹ, chúng mang nét phương Đông độc đáo, giàu tính nghệ thuật và lại rất thực dụng. Vì thế họ rất thích facekini” - nhà sáng tạo nội dung cho biết.

​