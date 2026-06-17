Cơn sốt chuyến đi ngắn ngày hè 2026

TP - Từ Hạ Long đến Đà Nẵng, Nha Trang, lượng tìm kiếm lưu trú đều tăng mạnh trong mùa hè 2026. Tuy nhiên, khác với những năm trước, du khách không còn quá mặn mà với các tour dài ngày hay lịch trình dày đặc. Thay vào đó là những chuyến đi ngắn hơn, dễ thực hiện hơn và giàu trải nghiệm hơn.

Thay một chuyến đi dài bằng nhiều chuyến ngắn

Theo dữ liệu của Traveloka, lượng tìm kiếm lưu trú nội địa trong giai đoạn tháng 4-5/2026 tăng 46% so với hai tháng đầu năm. Trong khi đó, khảo sát của Agoda cho thấy, giá vé máy bay trên nhiều chặng du lịch trọng điểm đã giảm khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm 2025. Một số đường bay có mức giá khá thấp trong giai đoạn tháng 6-8 như TPHCM-Tuy Hòa khoảng 627.000 đồng, TPHCM-Đà Nẵng khoảng 653.000 đồng và TPHCM-Quy Nhơn khoảng 679.000 đồng mỗi chiều mỗi khách.

Một số công ty lữ hành cho biết, hè năm nay, du khách có xu hướng lựa chọn những hành trình kéo dài từ 2-4 ngày, tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần hoặc các khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng. Các thuật ngữ như micro-holiday (du lịch ngắn ngày), staycation (nghỉ dưỡng gần nơi ở) hay các chuyến đi trong bán kính vài giờ di chuyển xuất hiện ngày càng nhiều trong chiến lược của các công ty du lịch.

Theo bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc quốc gia của Traveloka, người Việt đang có cách tiếp cận mới đối với du lịch nội địa. Thay vì coi kỳ nghỉ là một sự kiện lớn trong năm, nhiều người xem du lịch là một hoạt động có thể diễn ra thường xuyên hơn với chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt hơn. Sự thay đổi này được coi như một động thái thích nghi với nhịp sống hiện đại, khi quỹ thời gian nghỉ ngơi ngày càng bị chia nhỏ. Những chuyến đi ngắn nhưng hiệu quả đang trở thành lựa chọn phù hợp hơn những hành trình dài ngày đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí.

Nếu nhìn vào danh sách những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè 2026, có thể thấy biển vẫn là lựa chọn ưu tiên của du lịch nội địa. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí đến lễ hội. Hạ Long ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tăng gần gấp ba lần. Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Phú Quốc vẫn duy trì sức hút lớn.

Tuy nhiên, cách du khách lựa chọn điểm đến đang thay đổi. Một bãi biển đẹp không còn là yếu tố duy nhất quyết định hành trình.

Khảo sát của Booking, Agoda, Traveloka cũng như ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm đi kèm: văn hóa bản địa, ẩm thực địa phương, hoạt động cộng đồng, lễ hội và các sản phẩm khám phá thiên nhiên. Nói cách khác, biển vẫn là lý do để khởi hành, nhưng trải nghiệm mới là thứ giữ chân du khách.

Trước đây phần lớn du khách ưu tiên các tour nghỉ dưỡng hoặc tham quan theo lịch trình cố định, thì hiện nay nhiều người sẵn sàng dành thời gian cho những hoạt động đòi hỏi sự tham gia trực tiếp.

“Khoảng 10 năm trước, du khách thường đánh giá một chuyến đi bằng số lượng điểm đến họ đã ghé qua. Càng đi nhiều nơi, càng chụp được nhiều ảnh thì chuyến đi càng được xem là thành công. Nhưng điều đó đang thay đổi khá nhanh. Hiện nay, đặc biệt ở nhóm khách trẻ và tầng lớp trung lưu đô thị, người ta quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm. Họ muốn được tham gia vào đời sống địa phương, muốn hiểu một món ăn được làm ra như thế nào, muốn nghe những câu chuyện phía sau một lễ hội hay một làng nghề. Những trải nghiệm đó tạo ra ký ức và cảm xúc mà một bức ảnh check-in khó có thể thay thế”, chuyên gia kinh tế du lịch TS. Trần Văn Mạnh phân tích.

Trend mới: Trải nghiệm bản địa

Theo TS. Trần Văn Mạnh, một trong những xu hướng nổi bật nhất của du lịch hè 2026 là nhu cầu trải nghiệm bản địa. Ghi nhận từ TransViet cho thấy, nhóm khách trẻ ngày càng yêu thích các hoạt động tương tác với cộng đồng địa phương như workshop văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, trekking, khám phá làng nghề hoặc tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam nhận định: “Du khách Việt thuộc nhiều thế hệ đang hướng tới những chuyến đi có trách nhiệm và ý nghĩa hơn. Xu hướng này thể hiện qua việc ưu tiên trải nghiệm văn hóa bản địa, khám phá chiều sâu điểm đến cũng như chủ động điều chỉnh lịch trình để thích ứng với các yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu”.

Du khách Việt thuộc nhiều thế hệ đang hướng tới những chuyến đi có trách nhiệm và ý nghĩa hơn.

Đó có thể cũng là lý do các sản phẩm trekking tại Tây Bắc, săn mây ở Tà Xùa, Lảo Thẩn hay các tour trải nghiệm văn hóa địa phương ngày càng được quan tâm. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, 8/10 doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội cho biết lượng khách tìm hiểu hoặc đăng ký các chương trình có yếu tố trải nghiệm bản địa tăng rõ rệt trong hai năm gần đây, đặc biệt ở nhóm khách trẻ từ 25-40 tuổi.

Khác với giai đoạn trước, khi phần lớn du khách ưu tiên các tour nghỉ dưỡng hoặc tham quan theo lịch trình cố định, nhiều người hiện nay sẵn sàng dành thời gian cho những hoạt động đòi hỏi sự tham gia trực tiếp. Đó có thể là một buổi học nấu món ăn địa phương ở Hội An, một ngày theo chân người dân đi chợ nổi miền Tây, trải nghiệm làm trà ở Thái Nguyên, nhuộm vải chàm ở Tây Bắc hay cùng người dân bản địa tham gia các hoạt động thường nhật.

Nếu trước đây các tour du lịch thường được thiết kế theo mô hình đại trà, mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của những hành trình “may đo”. Theo đại diện của TransViet, nhu cầu cá nhân hóa xuất hiện ở hầu hết các nhóm khách, từ gia đình nhiều thế hệ, khách trung niên đến giới trẻ.

Tài nguyên không thể sao chép Theo TS. Trần Văn Mạnh, không phải ngẫu nhiên mà nhiều địa phương hiện nay lựa chọn phát triển du lịch gắn với di sản, làng nghề, văn hóa bản địa hay các hoạt động cộng đồng. Trong bối cảnh hạ tầng, khách sạn hay khu vui chơi ngày càng dễ được đầu tư và sao chép, lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của một điểm đến lại nằm ở những giá trị không thể di dời. Một khu nghỉ dưỡng ven biển có thể được xây mới ở nhiều nơi, nhưng một làng gốm tồn tại hàng trăm năm, một lễ hội dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ hay một tập quán sinh hoạt gắn với đời sống cộng đồng thì không thể nhân bản theo cách tương tự. Với du khách hiện đại, đặc biệt là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, điều hấp dẫn không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cơ hội được tiếp xúc với những câu chuyện, con người và giá trị văn hóa chỉ có thể tìm thấy ở một địa phương cụ thể. Ðây cũng là lý do nhiều chuyên gia xem văn hóa bản địa là “tài nguyên không thể sao chép” của ngành du lịch.

“Người yêu ẩm thực muốn một hành trình tập trung vào món ăn. Người thích khám phá muốn trekking và trải nghiệm thiên nhiên. Người lớn tuổi quan tâm đến sức khỏe và nhịp độ di chuyển phù hợp. Các gia đình có trẻ em lại ưu tiên tính an toàn và tiện lợi. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách xây dựng sản phẩm. Thay vì bán một tour cho tất cả mọi người, họ phải tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho từng nhóm khách hàng”, TS. Trần Văn Mạnh chia sẻ.

Sự thay đổi này có thể nói là thuận nước đẩy thuyền vì các nền tảng công nghệ đang tạo ra những tiện ích chưa từng có. Các nền tảng AI chatbot, ứng dụng thông minh và hệ thống tư vấn tự động đang được nhiều doanh nghiệp triển khai nhằm cá nhân hóa hành trình, hỗ trợ khách hàng 24/7 và tối ưu trải nghiệm trước, trong và sau chuyến đi. Chuyên gia du lịch nhận định, AI rõ ràng đang giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

​