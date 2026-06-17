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Hàng không - Du lịch

Fan bóng đá biến 'nước Mỹ đời thường' thành hiện tượng, bộ trưởng phải ngỡ ngàng

Hồng Nhung

TPO - Những video ghi lại hành trình khám phá nước Mỹ của các cổ động viên quốc tế đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, đồng thời nhận được sự hưởng ứng từ giới chức Mỹ khi World Cup 2026 đang diễn ra.

Khi Mỹ đang đón hàng triệu du khách từ khắp thế giới đến xem FIFA World Cup 2026, một làn sóng nội dung tích cực về đất nước này đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Thay vì tập trung vào những tranh luận liên quan đến nhập cư hay chính sách đi lại, nhiều cổ động viên quốc tế lại thu hút sự chú ý nhờ chia sẻ những trải nghiệm đời thường nhưng đậm chất Mỹ. Từ các chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Waffle House, Taco Bell, các trạm dừng chân Buc-ee's, hệ thống cửa hàng Bass Pro Shops cho đến văn hóa bóng bầu dục đại học, tất cả đều trở thành chủ đề được đông đảo người xem quan tâm.

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Nhiều cổ động viên quốc tế lại thu hút sự chú ý nhờ chia sẻ những trải nghiệm đời thường nhưng đậm chất Mỹ. Ảnh: Fox News

Nổi bật trong số đó là FreddyLA7, một cổ động viên người Đức đã theo chân đội tuyển quốc gia trong hành trình khám phá nước Mỹ từ trước thềm World Cup. Những video ghi lại các chuyến đi xuyên qua nhiều bang của Freddy đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Sức lan tỏa của các nội dung này thậm chí còn nhận được sự quan tâm từ giới chức Mỹ. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã chia sẻ một trong những bài đăng của Freddy trên mạng xã hội X, đồng thời cho rằng những chuyến du lịch đường bộ là cách tốt nhất để cảm nhận vẻ đẹp và sự đa dạng của nước Mỹ.

“Không có cách nào tuyệt vời hơn để khám phá đất nước chúng ta bằng một chuyến đi đường bộ. Để yêu nước Mỹ, bạn phải nhìn thấy nước Mỹ”, ông Duffy viết và kêu gọi người dân đề xuất thêm các điểm đến cho vị khách người Đức.

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Freddy đang gây sốt mạng nhờ hành trình trải nghiệm các quán ăn Mỹ bình dân như Waffle House, Taco Bell, Buc-ee's hay Bass Pro Shops.

Tại bang Alabama, Thượng nghị sĩ Katie Britt cũng tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến khi hành trình của Freddy đi qua địa phương này. Trong khi đó, Thống đốc Alabama Kay Ivey đã gửi lời mời Freddy quay trở lại vào mùa thu để trải nghiệm không khí bóng bầu dục đại học, sau khi anh bày tỏ sự ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động Jordan-Hare của Đại học Auburn.

Không chỉ Alabama, bang Florida cũng nhanh chóng nhập cuộc. Thống đốc Ron DeSantis đã chào đón Freddy sau khi cổ động viên này đăng tải những thước phim từ khu vực duyên hải Vịnh Mexico, đồng thời giới thiệu nơi đây là một trong những điểm sở hữu các bãi biển đẹp nhất thế giới.

Theo giới quan sát, sức hút từ những video của Freddy cho thấy World Cup 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao toàn cầu mà còn là cơ hội để Mỹ quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và đời sống thường nhật đến với du khách quốc tế.

Hồng Nhung
Fox News
#World Cup 2026 #FIFA World Cup 2026. #cổ động viên World Cup 2026 #du lịch Mỹ

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