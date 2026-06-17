Lễ hội du lịch hè với chủ đề 'Gia Lai chào Hè năm 2026'

Ngày 17/6, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch hè với chủ đề “Gia Lai chào Hè năm 2026” sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/6/2026 (Thứ 7) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV, trên các nền tảng số Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hứa hẹn mang đến một không gian bùng nổ, dành riêng cho các tín đồ du lịch và giới trẻ trong mùa hè này. Chương trình không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà là một hành trình kết nối thế hệ. Khán giả sẽ được dẫn dắt qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa.

Chương trình với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch hè với chủ đề “Gia Lai chào hè năm 2026” với chủ đề “GIA LAI - MÙA HÈ VẪY GỌI” được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV, trên các nền tảng số Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai vào lúc 20h00 phút đến 21h20. Đặc biệt, chương trình có phần “CHILL CÙNG THẦN TƯỢNG” bắt đầu từ lúc 21h20 đến 22h30. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới trẻ trải nghiệm những "bản phối" độc đáo của thiên nhiên, văn hóa và giải trí, tạo nên những khung ảnh ấn tượng và những kỷ niệm khó quên cùng với thần tượng.

Bùng nổ cùng thần tượng: Sự xuất hiện của dàn line-up "cực chất" gồm những cái tên đang "hot" trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện nay như: DOUBLE 2T, KAY TRẦN, LYLY, NGUYỄN HÙNG cùng các nghệ sĩ được yêu thích như: PHÚC BỒ, HỒNG GẤM, LIZ NGỤY THÙY LINH, FELIX TIẾN QUANG... chắc chắn sẽ khiến sân khấu "nóng" hơn bao giờ hết.

Khép lại đêm diễn, các bạn trẻ sẽ được hòa mình vào set nhạc EDM sôi động dưới bàn tay của các DJ chuyên nghiệp, biến quảng trường thành một sân khấu âm nhạc điện tử đẳng cấp.

Gia Lai – Điểm hẹn "Check-in" kỳ thú

Gia Lai giờ đây mở ra một diện mạo du lịch hoàn toàn mới khi kết nối từ rừng xanh đến biển rộng. Lễ hội du lịch hè 2026 chính là "tấm thẻ thông hành" để du khách khám phá một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng chưa từng có.

Không chỉ dừng lại ở đêm khai mạc, du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè. Bạn có thể chọn cách "check-in" đầy phong cách tại Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn trên bãi biển Xuân Diệu, hay lạc bước giữa "thiên đường ẩm thực" với quy mô 60 - 80 gian hàng đặc sản 3 miền và sản phẩm OCOP đặc trưng tại Quy Nhơn.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành nơi diễn ra chương trình.

Đối với những tín đồ đam mê khám phá văn hóa, các đêm diễn “Cồng chiêng cuối tuần” tại Pleiku hay nghệ thuật Võ thuật cổ truyền, bài chòi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ là những điểm đến không thể bỏ qua. Đặc biệt, chuỗi sự kiện còn là điểm hẹn cho những tâm hồn yêu vận động với giải việt dã, các môn thể thao dân gian như: đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo - những trải nghiệm đậm chất địa phương hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh "check-in" độc bản, đầy cảm hứng.