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Hàng không - Du lịch

Trung Quốc tham vọng vượt Mỹ, trở thành thị trường du lịch số 1 thế giới

Hồng Nhung

TPO - Theo các chuyên gia, việc mở rộng chính sách miễn visa, đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và nhu cầu du lịch nội địa tăng cao đang giúp Trung Quốc tiến gần mục tiêu vượt Mỹ để trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới.

Ngành du lịch Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hàng loạt chính sách hỗ trợ du lịch quốc tế cùng sự bùng nổ của thị trường nội địa. Các chuyên gia nhận định những động lực này có thể giúp Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới trong những năm tới.

Theo báo cáo Nghiên cứu Tác động Kinh tế 2026 của Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), quy mô ngành du lịch Trung Quốc đạt khoảng 1.800 tỷ USD trong năm 2025 và có thể đạt quy mô 3.500 tỷ USD vào năm 2036. Trong khi đó, thị trường du lịch Mỹ hiện đứng đầu thế giới có giá trị khoảng 2.630 tỷ USD trong năm qua.

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Ngành du lịch Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: SCMP

WTTC cho biết, Trung Quốc đã đón hơn 68 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 15,5% so với năm trước đó. Chi tiêu của du khách nước ngoài cũng tăng 10,5%, lên 135 tỷ USD, vượt xa tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu là 3,2%.

Theo dự báo, mức chi tiêu này sẽ tăng lên 138,4 tỷ USD trong năm nay và tiếp tục tăng thêm 4,6% vào năm 2036.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Trung Quốc là việc Bắc Kinh liên tục mở rộng chương trình miễn visa. Chính sách được triển khai từ năm 2023 hiện đã áp dụng cho công dân của hơn 70 quốc gia, góp phần đáng kể vào sự phục hồi của du lịch quốc tế sau đại dịch.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông. Mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới cùng hệ thống hàng không ngày càng mở rộng đang giúp việc di chuyển giữa các thành phố trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Hiện nước này sở hữu hơn 260 sân bay thương mại, tăng đáng kể so với 218 sân bay cách đây một thập kỷ. Mạng lưới đường sắt cao tốc chưa đầy 20 năm tuổi đã có hơn 5.500 nhà ga hành khách, kết nối hiệu quả các trung tâm kinh tế lớn với nhiều địa phương trên cả nước.

Các chuyên gia cho rằng sự phát triển của hạ tầng giao thông không chỉ thúc đẩy khách quốc tế khám phá nhiều điểm đến mới mà còn góp phần phân bổ dòng khách du lịch nội địa đồng đều hơn giữa các khu vực.

Ngoài ra, sự phổ biến của các nền tảng thanh toán số và hệ sinh thái dịch vụ du lịch trực tuyến cũng giúp nâng cao trải nghiệm của du khách, từ đặt vé, đặt phòng đến thanh toán trong quá trình di chuyển.

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Thị trường du lịch nội địa Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: SCMP.

Không chỉ thu hút khách quốc tế, thị trường du lịch nội địa Trung Quốc cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Công ty lữ hành China Travel Guide, năm ngoái ghi nhận 6,52 tỷ lượt du lịch nội địa, tăng 16,2% so với năm 2024.

Dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức và người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu, nhưng nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao. Thay vì cắt giảm hoàn toàn các chuyến đi, nhiều người lựa chọn những điểm đến gần hơn hoặc các dịch vụ có chi phí hợp lý hơn.

Khảo sát của Công ty tiếp thị du lịch Dragon Trail International cho thấy hơn một nửa du khách Trung Quốc dự định tăng chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm. Khoảng 49% cho biết sẽ dành nhiều ngân sách hơn cho ẩm thực và 39% có kế hoạch tăng chi tiêu mua sắm trong các chuyến đi. Nhóm từ 18-44 tuổi thúc đẩy xu hướng này mạnh mẽ nhất.

Theo các chuyên gia, thói quen du lịch đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của người dân Trung Quốc. Với sự kết hợp giữa chính sách mở cửa, hạ tầng hiện đại và nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, Trung Quốc đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới.

Hồng Nhung
SCMP
#miễn visa #du lịch Trung Quốc #Tiện ích du lịch Trung Quốc #du lịch nội địa Trung Quốc #giao thông hạ tầng Trung Quốc

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