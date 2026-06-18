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Hàng không - Du lịch

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Khu du lịch Quất Lâm đổi tên

Minh Đức

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng về địa danh và định hướng phát triển du lịch sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 17/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng ký quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm (thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ) thành Khu du lịch Giao Ninh (thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình).

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Khu vực bãi biển Quất Lâm nay đổi thành Giao Ninh.

Theo quyết định, UBND xã Giao Ninh được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác và phát triển khu du lịch; bảo vệ tài nguyên du lịch, giữ gìn cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch.

UBND tỉnh Ninh Bình giao các sở, ngành liên quan gồm: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an cùng các cơ quan chức năng phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch Giao Ninh theo hướng hiệu quả, bền vững.

Trước khi đổi tên, Quất Lâm là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Với bãi biển dài, không gian thoáng đãng cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng phát triển từ nhiều năm trước, nơi đây từng là điểm đến quen thuộc của hàng vạn du khách mỗi mùa hè.

Những năm gần đây, Khu du lịch Quất Lâm được đầu tư chỉnh trang, quy hoạch lại nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, sức hút của điểm đến này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng sau thời gian dài trầm lắng.

Việc đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với không gian hành chính mới của tỉnh Ninh Bình, tạo động lực để địa phương khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch biển, thu hút du khách.

Minh Đức
#Chuyển đổi tên khu du lịch #Phát triển du lịch bền vững #Quản lý và khai thác du lịch #Chỉnh trang hạ tầng du lịch #Phát huy tiềm năng biển #Biển Quất Lâm #Bãi biển Quất Lâm

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