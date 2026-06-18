Mùa pháo hoa DIFF, Đà Nẵng có gì khiến mạng xã hội 'phủ sóng'?

Mở TikTok, Facebook hay Instagram những ngày này, rất khó để lướt qua vài video mà không bắt gặp những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Hàn. Từ những góc quay tại khán đài, rooftop bar đến các khung hình flycam ngoạn mục, Lễ hội pháo hoa Quốc tế DIFF do UBND TP Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group đang trở thành "nhân vật chính" của mùa hè Đà Nẵng.

Khi pháo hoa là "chất xúc tác" thắp sáng những con số kỷ lục

Đã đi hơn nửa chặng đường, DIFF 2026 không chỉ giữ nguyên sức nóng mà còn cho thấy hiệu ứng lan tỏa ngày càng rõ nét đối với du lịch thành phố. Lượng khách lưu trú tăng đều sau mỗi đêm trình diễn là minh chứng rõ nhất cho sức hút của lễ hội.

Nếu đêm khai mạc (30/5) ghi nhận khoảng 106.200 lượt khách đến thành phố Đà Nẵng, thì đến đêm thi thứ ba (13/6), con số này đã tăng lên 114.700 lượt, cao gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Sức nóng của DIFF 2026 ngày càng lan tỏa, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành tọa độ hot nhất dịp mùa hè

Tính chung ba đêm đầu của DIFF 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%, còn khách nội địa gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng bình quân của toàn hệ thống lưu trú đạt trên 70%, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Những con số ấy cho thấy DIFF không còn đơn thuần là một sự kiện để "đến xem rồi về". Lễ hội đã trở thành lý do để nhiều du khách lên kế hoạch cho cả một kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Vé khán đài hay khách sạn có tầm nhìn hướng về khu vực trình diễn pháo hoa đều liên tục nằm trong nhóm được săn đón nhất vào mỗi cuối tuần.

Đông đảo khán giả háo hức mong chờ những màn tranh tài trên bầu trời qua từng đêm thi đấu

Không chỉ tạo sức hút ngoài đời thực, DIFF còn gần như "chiếm sóng" mạng xã hội mỗi dịp hè. Khác với nhiều sự kiện chỉ diễn ra trong một hoặc hai ngày, DIFF kéo dài suốt nhiều tuần với những đêm thi mang chủ đề riêng, liên tục tạo ra nội dung mới để người xem mong chờ và chia sẻ. Pháo hoa vốn là loại hình trình diễn giàu tính thị giác, dễ tạo nên những khung hình ấn tượng. Khi hàng triệu du khách cùng ghi lại khoảnh khắc ấy từ khán đài, khách sạn, rooftop hay bên bờ sông Hàn, DIFF không chỉ là một lễ hội quốc tế mà dần trở thành "biểu tượng mùa hè" trên mạng xã hội.

Quan trọng hơn, điều giữ chân du khách không chỉ là pháo hoa, mà là cả hệ sinh thái trải nghiệm phong phú được xây dựng xoay quanh lễ hội. Thay vì dành một buổi tối cho DIFF như trước đây, nhiều người lựa chọn ở lại nhiều ngày để khám phá thành phố từ sáng đến khuya.

Một ngày ở Đà Nẵng mùa DIFF: Từ biển mây Bà Nà đến pháo hoa sông Hàn

Một trong những lịch trình được nhiều du khách lựa chọn nhất mùa hè năm nay là "sáng lên Bà Nà, tối xem pháo hoa". Chỉ trong một ngày, du khách có thể cảm nhận hai sắc thái rất khác nhau của Đà Nẵng: không khí mát lành trên đỉnh núi Chúa vào ban ngày và bầu không khí lễ hội sôi động bên sông Hàn khi màn đêm buông xuống.

Lễ hội Mặt Trời Sun Fest 2026 tiếp tục là tâm điểm mùa lễ hội sôi động nhất trên đỉnh Bà Nà

Giữa cái nắng miền Trung, Sun World Ba Na Hills tiếp tục là điểm "trốn nóng" được yêu thích. Sau hành trình băng qua tầng mây bằng hệ thống cáp treo, du khách bước vào không gian ngập tràn sắc hoa, kiến trúc châu Âu và những lễ hội diễn ra xuyên suốt cả ngày.

Mùa hè năm nay, Sun Fest 2026 mang đến chuỗi carnival đường phố sôi động, các chương trình biểu diễn tại Beer Plaza cùng nhiều hoạt động giải trí và ẩm thực đặc sắc. Trong khi đó, Lumiere Light Art – không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác – mở ra một trải nghiệm mới dành cho những người yêu công nghệ và nghệ thuật đương đại.

Tiệm bánh trứ danh nước Pháp Eric Kayser tiếp tục ghi tên vào danh sách những điểm đến không thể bỏ qua tại Bà Nà Hills

Giữa hành trình ấy, nhiều du khách dành thời gian nghỉ chân tại Eric Kayser – thương hiệu bánh Pháp vừa có mặt trên đỉnh Bà Nà. Trong không gian cổ kính của Làng Pháp, một tách cà phê cùng chiếc croissant nóng hổi mang lại cảm giác như đang dạo bước giữa một góc Paris giữa biển mây.

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, "sân khấu" của thành phố cũng dịch chuyển về sông Hàn. Từ chiều muộn, các tuyến phố ven sông đã đông kín người. Nhà hàng, quán cà phê, rooftop bar và du thuyền nhanh chóng kín chỗ. Dòng người đổ về khu vực Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo và khán đài DIFF tạo nên bầu không khí náo nhiệt kéo dài đến tận đêm.

Sức nóng ấy lan tỏa tới toàn bộ hệ sinh thái du lịch của thành phố. Từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển đến các điểm vui chơi, tất cả đều hưởng lợi từ dòng khách tăng mạnh trong mùa lễ hội.

Novotel Danang Premier Han River là một trong những lựa chọn lưu trú hàng đầu mỗi mùa DIFF

Từ Mercure Danang French Village Bana Hills trên đỉnh núi Chúa, Novotel Danang Premier Han River bên bờ sông Hàn đến InterContinental Danang Sun Peninsula Resort giữa thiên nhiên Sơn Trà, mỗi điểm lưu trú mang đến một góc nhìn khác nhau về Đà Nẵng mùa lễ hội. Cùng với đó là hành trình ẩm thực ngày càng phong phú, từ đặc sản địa phương đến những thương hiệu quốc tế như La Maison 1888 hay Eric Kayser, góp phần khiến nhiều du khách kéo dài kỳ nghỉ thay vì chỉ ghé thành phố trong một cuối tuần.

Sau nhiều năm tổ chức, DIFF không chỉ thắp sáng bầu trời sông Hàn mà còn góp phần định hình một cách tận hưởng mùa hè mới của Đà Nẵng. Du khách đến để ngắm những màn pháo hoa rực rỡ, nhưng điều khiến họ muốn quay trở lại lại là hành trình trải nghiệm kéo dài từ đỉnh Bà Nà, những khu nghỉ dưỡng ven biển, các nhà hàng, rooftop bar cho đến không khí lễ hội ngập tràn khắp thành phố. Có lẽ vì vậy, mỗi mùa DIFF không chỉ kết thúc bằng những chùm pháo hoa cuối cùng, mà còn tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội và trong ký ức của hàng triệu du khách như một biểu tượng của mùa hè Đà Nẵng.