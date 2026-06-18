The Chic Vibes – Hành trình khám phá hương vị gà theo phong cách tinh tế tại Rex Hotel Saigon

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi những trải nghiệm ẩm thực ngày càng được tìm kiếm như một cách tận hưởng cuộc sống, Rex Hotel Saigon giới thiệu chương trình ẩm thực đặc biệt “The Chic Vibes” tại Rooftop Garden Bar – không gian xanh giữa tầng cao thành phố.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại, chương trình mang đến thực đơn chọn lọc với nguyên liệu quen thuộc nhưng được biến tấu đầy sáng tạo. Thịt gà, dưới bàn tay của đội ngũ đầu bếp Rex Hotel Saigon, không chỉ là món ăn thường nhật mà trở thành chất liệu để kể những câu chuyện vị giác đa sắc màu.

Nổi bật trong thực đơn là Mì udon gà tơ áp chảo tiêu đen, sự kết hợp hài hòa giữa sợi mì udon mềm dai và thịt gà tơ áp chảo vàng thơm, được điểm xuyết bởi hương tiêu đen đậm đà. Món ăn mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa mới lạ, phù hợp cho những thực khách yêu thích phong cách ẩm thực hiện đại.

Bên cạnh đó, Gà cuộn tam bảo gây ấn tượng bởi hình thức tinh tế cùng sự cân bằng trong hương vị. Từng lát gà được chế biến khéo léo, tạo nên trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chiều sâu để chinh phục khẩu vị của những người yêu ẩm thực.

Đối với thực khách yêu thích phong vị châu Âu, Gà om thảo mộc kiểu Pháp là lựa chọn không thể bỏ qua. Thịt gà mềm mại hòa quyện cùng nước xốt thảo mộc thơm dịu, tái hiện nét thanh lịch của nghệ thuật ẩm thực Pháp trong một phong cách gần gũi và dễ thưởng thức.

Không chỉ dừng lại ở những món ăn được chế biến chỉn chu, “The Chic Vibes” còn mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhờ không gian đặc trưng của Rooftop Garden Bar. Từ đây, thực khách có thể tận hưởng bầu không khí thoáng đãng, ngắm nhìn thành phố từ trên cao và thả mình vào những khoảnh khắc thư giãn sau ngày dài làm việc.

Trong xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm vừa chất lượng vừa giàu cảm xúc, “The Chic Vibes” là lời mời để thực khách khám phá một góc nhìn mới về ẩm thực tại Rex Hotel Saigon – nơi sự tinh tế không nằm ở những điều phô trương, mà được thể hiện qua từng chi tiết, từng hương vị và từng khoảnh khắc tận hưởng.

Chương trình hiện đang được phục vụ tại Rooftop Garden Bar, Rex Hotel Saigon, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ cho thực khách trong mùa hè này.

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