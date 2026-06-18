EU xem xét tạm dừng kiểm tra sinh trắc học tại cửa khẩu

TPO - Liên minh châu Âu (EU) có thể cho phép các quốc gia thành viên tạm thời ngừng thu thập dữ liệu sinh trắc học tại cửa khẩu trong mùa hè này nếu hệ thống kiểm soát biên giới mới gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, khiến thời gian chờ đợi của hành khách kéo dài quá mức.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh hệ thống xuất nhập cảnh (Entry/Exit System - EES) của EU đang được triển khai trên toàn bộ Khu vực tự do đi lại (Schengen).

Theo quy định mới, công dân ngoài EU, trong đó có du khách Anh, phải cung cấp dấu vân tay và ảnh khuôn mặt khi nhập cảnh lần đầu.

Việc áp dụng EES được kỳ vọng sẽ tăng cường an ninh biên giới và kiểm soát tốt hơn dòng người ra vào khối. Tuy nhiên, hệ thống này cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ quá tải tại các sân bay và cửa khẩu trong mùa du lịch cao điểm.

Hệ thống xuất nhập cảnh mới (EES) tại các sân bay EU thu thập dữ liệu sinh trắc học từ hành khách đến thăm các quốc gia này. Ảnh: The Independent

Theo ông Uku Särekanno - Phó Giám đốc điều hành Cơ quan bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex), các quốc gia thành viên vẫn có quyền tạm dừng việc đăng ký sinh trắc học trong những tình huống đặc biệt.

“Nếu vào giờ cao điểm có hàng trăm người xếp hàng và thời gian chờ trở nên quá dài, các nước thành viên vẫn có thể tạm thời dỡ bỏ yêu cầu đăng ký sinh trắc học”, ông Särekanno cho biết.

Ông Särekanno nhấn mạnh, EU đã xây dựng cơ chế linh hoạt cho mùa du lịch hè nhằm ứng phó với những kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9.

Những tháng gần đây, một số quốc gia như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy đã ghi nhận tình trạng chậm trễ tại các cửa khẩu sau khi EES được đưa vào vận hành.

Trao đổi với tờ The Independent, người phát ngôn Frontex cho biết việc tạm dừng thu thập dữ liệu sinh trắc học là quyền quyết định của từng quốc gia thành viên, trong khi cơ quan này chỉ đóng vai trò hỗ trợ về đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.

Theo Frontex, giai đoạn gây mất thời gian nhất là lần đăng ký đầu tiên, khi hành khách phải cung cấp dấu vân tay và ảnh nhận diện khuôn mặt. Sau khi hoàn tất thủ tục này, những lần nhập cảnh tiếp theo sẽ được xử lý nhanh hơn đáng kể.

Dù vậy, cơ quan biên giới EU khẳng định việc đình chỉ tạm thời quy trình sinh trắc học chỉ là giải pháp cuối cùng. Trước đó, các nước ưu tiên nhiều biện pháp khác nhằm giảm tải như tăng cường nhân sự, mở rộng khu vực kiểm tra, lắp đặt ki-ốt tự phục vụ và triển khai các công cụ đăng ký trước chuyến đi.

Phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Du lịch Anh (Abta), ông Särekanno thừa nhận việc thu thập dữ liệu sinh trắc học là thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai EES. Ông cho rằng có thể mất tới 2 năm để hệ thống đạt hiệu quả vận hành tối ưu.

“Trong vòng hai năm tới, phần lớn du khách sẽ hoàn thành việc đăng ký lần đầu. Khi đó, số lượng người phải thực hiện thủ tục sinh trắc học sẽ giảm mạnh, giúp quá trình kiểm soát biên giới diễn ra thuận lợi hơn”, ông Särekanno nói.

Ủy ban châu Âu cũng xác nhận luật pháp EU cho phép áp dụng các cơ chế dự phòng trong trường hợp phát sinh tình huống bất thường gây ùn tắc nghiêm trọng tại cửa khẩu.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, kể từ khi EES được triển khai vào tháng 10/2025, hệ thống đã ghi nhận gần 90 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh, đồng thời từ chối khoảng 40.000 trường hợp nhập cảnh. Trong số đó, gần 1.000 người được xác định có nguy cơ đe dọa an ninh đối với EU.

Brussels khẳng định, EES đang hoạt động hiệu quả tại phần lớn các cửa khẩu và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường an ninh biên giới. Tuy nhiên, trách nhiệm bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt trong mùa du lịch cao điểm vẫn thuộc về từng quốc gia thành viên.