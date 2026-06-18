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'Bầy xác sống' lật đổ loạt phim Việt

Trạch Dương

TPO - "Bầy xác sống" vượt hai đại diện nội địa là "Lầu chú hỏa" và "Ma xó", dẫn đầu phòng vé Việt ngày 18/6. Bộ phim zombie Hàn Quốc có sự góp mặt của Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook thu hơn 2 tỷ đồng/ngày, nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên hơn 43 tỷ đồng.

Ngày 18/6, Bầy xác sống vươn lên vị trí số một phòng vé Việt Nam, chấm dứt chuỗi ngày luân phiên đứng đầu của Ma xó Lầu chú hỏa.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim zombie Hàn Quốc thu hơn 2,04 tỷ đồng trong ngày, bán ra 25.364 vé/1.913 suất chiếu. Sau hơn một tuần ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho thu hơn 43 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Thành tích này giúp Bầy xác sống vượt qua hai bộ phim Việt dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Đứng ở vị trí thứ hai là Lầu chú hỏa của đạo diễn Hùng Trần với gần 1,92 tỷ đồng doanh thu ngày 18/6. Phim bán được 26.683 vé/2.005 suất chiếu, nhỉnh hơn Bầy xác sống về lượng vé nhưng kém về doanh thu. Hiện, tác phẩm kinh dị Việt đã thu hơn 42 tỷ đồng.

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Ba bộ phim đứng đầu phòng vé Việt đều là phim kinh dị.

Ngay phía sau là Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Bộ phim mang về khoảng 1,91 tỷ đồng trong ngày, bán 25.755 vé/2.292 suất chiếu. Dù hụt hơi trong cuộc đua doanh thu ngày, Ma xó vẫn là tác phẩm có tổng doanh thu cao nhất nhóm phim đang chiếu với hơn 131,7 tỷ đồng.

Vị trí thứ tư thuộc về Câu chuyện đồ chơi 5 với hơn 917 triệu đồng doanh thu trong ngày. Tác phẩm hoạt hình của Pixar bán gần 9.800 vé/1.105 suất chiếu, nâng doanh thu lũy kế lên hơn 2,8 tỷ đồng dù mới ra mắt.

Mesdames Thanh Sắc xếp thứ năm với khoảng 776 triệu đồng, bán hơn 9.200 vé/630 suất chiếu. Bộ phim hiện đạt doanh thu hơn một tỷ đồng sau suất chiếu sớm.

Sức hút của Bầy xác sống một phần đến từ thương hiệu đạo diễn Yeon Sang Ho - người từng tạo tiếng vang với dòng phim xác sống Hàn Quốc. Dàn diễn viên nổi tiếng gồm "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, trai đẹp Ji Chang Wook, Koo Kyo Hwan, Go Soo và Shin Hyun Been đẩy nhanh doanh thu.

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Thêm bộ phim Việt ra rạp tuần này là Mesdames Thanh Sắc.

Tại Hàn Quốc, phim duy trì vị trí số một phòng vé trong nhiều tuần liên tiếp, vượt mốc 5 triệu lượt khán giả và nhanh chóng hoàn vốn sau thời gian ngắn phát hành. Không chỉ thành công ở Hàn Quốc, tác phẩm còn ghi nhận lượng người xem lớn tại nhiều thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Philippines.

Khác với mô-típ zombie trước đây, Bầy xác sống mở rộng câu chuyện sang những mâu thuẫn xã hội và cuộc chiến sinh tồn giữa các nhóm người sống sót trong bối cảnh hỗn loạn hậu thảm họa. Sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, hành động và tâm lý được xem là điểm giúp bộ phim tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực tại nhiều quốc gia.

Trạch Dương
#Phim Việt nổi bật trong phòng vé #Thành công của phim kinh dị #Ảnh hưởng của đạo diễn Yeon Sang Ho #Xu hướng phim zombie và xã hội #Thị trường phim Đông Nam Á

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