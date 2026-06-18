Miss Grand Vietnam bỏ bán kết

TPO - Mùa giải mới của Miss Grand Vietnam có nhiều thay đổi, trong đó có quyết định không tổ chức đêm bán kết.

Chương trình công bố Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tối 17/6, với sự tham gia của đại diện ban tổ chức, nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng ban cố vấn cùng các người đẹp như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh...

Buổi công bố còn có sự góp mặt của đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi, Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu Nguyễn Minh Kiên, Nam vương Tuấn Ngọc, Hoa hậu Quế Anh...

Tại buổi kick-off, ban tổ chức công bố thành phần giám khảo, ban cố vấn và ban chuyên môn. Giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Trường, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh. Nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò Trưởng ban cố vấn.

Miss Grand Vietnam 2026 không có đêm bán kết.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Yến Nhi cùng các Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Sau màn trình diễn của top 5 đương nhiệm, trưởng ban tổ chức cho biết ông tự hào về hành trình trưởng thành của họ sau đăng quang.

Á hậu La Ngọc Phương Anh tiếp tục việc học và thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Á hậu Đinh Y Quyên theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Á hậu Lê Thị Thu Trà tiếp tục chương trình học thạc sĩ và chuẩn bị cho kế hoạch dự thi Miss Intercontinental. Á hậu Thu Ngân ghi tên mình vào Top 23 Miss Intercontinental 2026, tiếp tục phát triển bản thân trên nhiều lĩnh vực.

Sau một năm đương nhiệm, Hoa hậu Yến Nhi xây nhà mới, chăm lo cho gia đình và giúp bố mẹ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

"Chúng tôi không tạo ra một sân khấu đẹp hay đêm thi mãn nhãn. Điều quan trọng hơn là hành trình dài phía sau, các cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Bên cạnh việc nhìn lại hành trình của Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, ban tổ chức cũng công bố những thay đổi ở mùa giải mới. Miss Grand Vietnam 2026 sẽ không tổ chức đêm bán kết như thông lệ.

Đại diện ban tổ chức cho biết sau nhiều mùa giải, đêm bán kết thường tạo ra nhiều tranh luận và áp lực từ dư luận. Việc tinh gọn số lượng đêm thi giúp ban tổ chức tập trung nguồn lực về kinh phí, nhân sự, kỹ thuật và thiết bị để đầu tư cho đêm chung kết với quy mô lớn hơn.

Theo lịch trình, vòng sơ khảo sẽ diễn ra ngày 19/6. Từ ngày 2/7, thí sinh nhập cuộc với các hoạt động như The Grand Talent, The Grand Chat, phỏng vấn kín, phần thi hình thể The Grand Hit, The Grand National Costume và Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 15.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 31/7 với format mới. Thay vì Top 15 như các mùa trước, cuộc thi sẽ chọn Top 20. 15 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn và 5 suất dành cho các thí sinh đoạt giải phụ. Thí sinh giành danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất do khán giả bình chọn sẽ được đặc cách vào Top 10.

Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ.