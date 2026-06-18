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Hoa hậu

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Hoa hậu Ý Nhi nói về tin được bạn trai cầu hôn

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng giải thích về bức ảnh có dòng chữ "Marry Me" gây xôn xao. Cô cho biết vẫn chưa được bạn trai Anh Kiệt cầu hôn.

Xuất hiện tại sự kiện họp báo Miss Grand Vietnam 2026 ở TPHCM hôm 17/6, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm trước thông tin cô được bạn trai Anh Kiệt cầu hôn.

Trước đó, Ý Nhi từng đăng tải hình ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ "Marry Me", khiến cư dân mạng rộ lên nghi vấn người đẹp đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai Anh Kiệt sau nhiều năm gắn bó.

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Hoa hậu Ý Nhi tại họp báo Miss Grand Vietnam 2026 ngày 17/6.
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Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt.

Thời điểm đó, Ý Nhi không có động thái trước những tin đồn khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán khắp diễn đàn sắc đẹp.

Tại sự kiện hôm 17/6, Ý Nhi đã chia sẻ về tin tình cảm. Cô cho biết bức ảnh bầu trời có dòng chữ "Marry Me" được cô chụp lại khi một bạn nữ học cùng trường ở Australia được cầu hôn.

“Ở trường tôi học có bạn nữ được cầu hôn bằng trực thăng rất dễ thương. Ở Australia việc được cầu hôn bằng trực thăng rất phổ biến, nên tôi muốn đăng lên cho mọi người xem chung”, cô nói.

Khi được một người bạn đi chung nói vui rằng: “Kiệt muốn cầu hôn Ý Nhi phải có trực thăng”, Ý Nhi cũng vui vẻ đáp lại: “Vậy nên vẫn chưa cầu hôn”.

Ý Nhi và bạn trai quen nhau từ thời phổ thông. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô công khai mối quan hệ. Hình ảnh bạn trai của người đẹp với vẻ ngoài giản dị thu hút sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, việc hạn chế xuất hiện cùng nhau trong thời gian sau đó, đặc biệt khi Ý Nhi tham gia hoạt động quốc tế, từng khiến cả hai vướng tin rạn nứt. Người đẹp sau đó lên tiếng cho biết mối quan hệ vẫn ổn định, trong khi bạn trai vẫn duy trì tương tác trên mạng xã hội.

Trong suốt hành trình Ý Nhi du học ở Australia, Anh Kiệt gần như luôn xuất hiện ở những cột mốc quan trọng của bạn gái. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, bạn trai hoa hậu vẫn nhận được nhiều thiện cảm bởi sự kín tiếng và cách âm thầm đồng hành cùng Ý Nhi giữa những áp lực của dư luận.

"Chuyện tình tôi dù đẹp tới đâu, truyền cảm hứng cho mọi người tới đâu thì tôi mong rằng trong thời gian sắp tới, mọi người sẽ tập trung vào tôi nhiều hơn chứ không quá tập trung vào chuyện tình cảm của tôi", Ý Nhi từng chia sẻ.

Duy Nam
#Huỳnh Trần Ý Nhi #Hoa hậu Ý Nhi #Miss World Vietnam

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