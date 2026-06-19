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Chủ tịch Hà Nội trả lời về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Xuân Sơn

Trần Hoàng

TPO - Về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, Chủ tịch Hà Nội khẳng định việc xử lý nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Thời gian tới thành phố tiếp tục có các giải pháp đồng bộ.

Chiều 18/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 14 gồm các phường: Tùng Thiện, Sơn Tây và xã Đoài Phương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Tại hội nghị, cử tri phường Tùng Thiện bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Theo đó, khu vực bãi rác Xuân Sơn hiện vẫn tồn tại khối lượng lớn rác thải tồn đọng nhiều năm, một phần diện tích chưa được che phủ, gây ô nhiễm không khí, đất và nguồn nước. Tình trạng mùi hôi, ruồi muỗi phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân và cản trở thu hút đầu tư, phát triển du lịch của địa phương.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với cử tri các nội dung kiến nghị. Ảnh: Viết Thành

Cử tri kiến nghị HĐND, UBND thành phố chỉ đạo triển khai các giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm xử lý dứt điểm ô nhiễm tại bãi rác Xuân Sơn; trước mắt cần có phương án che phủ, xử lý môi trường để hạn chế phát tán ô nhiễm...

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng. Thành phố tập trung triển khai các dự án trọng điểm, như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các tuyến giao thông hướng tâm, các cây cầu vượt sông Hồng và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.

Về vấn đề môi trường, ông Vũ Đại Thắng khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đối với Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, những tồn tại kéo dài nhiều năm đã từng bước được xử lý thông qua việc đưa vào vận hành các dự án xử lý rác hiện đại. Tuy nhiên, do đây là vấn đề lớn nên vẫn cần tiếp tục có các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nhanh chóng đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống; biến các cơ chế, chính sách mới thành các chương trình, dự án, công trình cụ thể; tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trần Hoàng
#Ô nhiễm môi trường bãi rác Xuân Sơn #Giải pháp xử lý chất thải Hà Nội #Phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị #Dự án xử lý rác và phát điện #Chính sách nâng cao chất lượng sống #Chủ tịch Hà Nội #bãi rác xuân sơn #AMACCAO

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