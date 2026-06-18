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Thế giới

Triều Tiên lên tiếng về lời kêu gọi phi hạt nhân hoá của nhóm G7

Minh Hạnh

TPO - Bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đã lên án lời kêu gọi phi hạt nhân hoá của nhóm G7 là vi phạm hiến pháp và xâm phạm chủ quyền, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 18/6.

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Bà Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Theo KCNA, bà Kim Yo Jong nhấn mạnh, phi hạt nhân hoá là một “chương trình nghị sự đã hoàn tất” và không thể đảo ngược. Bà khẳng định, sở hữu vũ khí hạt nhân là lợi ích cốt lõi và đường lối không thể thay đổi của Triều Tiên.

“Phi hạt nhân hóa là lằn ranh không thể vượt qua”, bà Kim nói, cho biết bất cứ ai cố gắng làm tổn hại đến lợi ích cốt lõi của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ lựa chọn “điều tồi tệ nhất, tự rước họa vào thân”.

Bà Kim cũng gọi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “một biện pháp răn đe tự vệ được chế tạo để đáp trả mối đe doạ hạt nhân dai dẳng từ kẻ thù”, mô tả chúng là “nền tảng đảm bảo hoà bình”.

Bà cho rằng những lập luận kêu gọi phi hạt nhân hóa là "hoàn toàn lỗi thời" và sẽ không thay đổi cho dù bất kỳ nhóm nào chỉ trích chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm 17/6 sau hội nghị thượng đỉnh ở Pháp, các nhà lãnh đạo nhóm G7 bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Minh Hạnh
Reuters
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