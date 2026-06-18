Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên ăn trưa làm việc cùng Tổng thống Nga Putin

TPO - Ngày 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir V. Putin chủ trì.

Với chủ đề “Hội nhập Á - Âu”, các nhà lãnh đạo đánh giá không gian Á - Âu đang nổi lên trở thành một trong những trung tâm phát triển và kết nối chiến lược của thế giới, trải dài từ châu Âu, Trung Á, Nga, Kavkaz tới Nam Á, Đông Á và các hành lang kết nối sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên ăn trưa làm việc.

﻿Ảnh: VGP

Với quy mô dân số 3,4 tỷ người, 25% GDP toàn cầu, hơn 15% thương mại quốc tế, khu vực này hiện sở hữu hơn 50% trữ lượng dầu mỏ và 60% trữ lượng khí đốt tự nhiên toàn cầu, các khoáng sản chiến lược, hơn 1/4 diện tích canh tác nông nghiệp trên thế giới và tiềm năng lớn về hạ tầng logistics.

Về phía ASEAN, năm 2025, tổng GDP của Hiệp hội đạt 4.000 tỉ USD, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và dự báo sẽ vươn lên thứ 4 thế giới vào năm 2030. ASEAN là nơi hội tụ của mạng lưới quan hệ thương mại, kết nối nội khối sâu rộng và với nhiều đối tác quan trọng như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, cùng các hiệp định CPTPP, RCEP...

Đặc biệt, ASEAN hiện đang đẩy mạnh triển khai Lưới điện ASEAN (APG) nhằm tăng cường an ninh năng lượng của khu vực. Mới đây, ASEAN vừa hoàn tất đàm phán Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) với mục tiêu đạt quy mô kinh tế số 2.000 tỉ USD vào năm 2030 và được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế số năng động ở khu vực.

Các lãnh đạo ASEAN và Nga khẳng định những điều kiện thuận lợi trên cho thấy hội nhập Á - Âu là xu hướng tự nhiên và tất yếu của hai khu vực trước những biến động nhanh và phức tạp trong bức tranh địa chính trị và địa kinh tế, những đứt gãy trong hệ thống kinh tế, thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng hiện nay.

Đặc biệt, việc kết nối giữa ASEAN với khu vực Viễn Đông Nga và Trung Á có tiềm năng trở thành các cực tăng trưởng mới của không gian Á - Âu.

Toàn cảnh phiên làm việc. Ảnh: VGP

Theo đó, các lãnh đạo hai bên đã trao đổi nhiều định hướng và biện pháp đẩy mạnh hội nhập Á - Âu.

Về kinh tế - thương mại, các nước nhất trí tăng cường kết nối giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), đề xuất thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hải quan, cơ chế một cửa, thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và liên khu vực, tăng đầu tư vào công nghiệp chế biến, logistics và hạ tầng thương mại xuyên biên giới.

Về năng lượng, các nước đánh giá không gian Á - Âu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu, theo đó nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác về dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), điện hạt nhân dân sự, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng…

Về kết nối hạ tầng và vận tải, các nước kiến nghị cần khai thác tối đa tiềm năng của các hành lang vận tải chiến lược kết nối châu Á và châu Âu như Tuyến vận tải quốc tế Bắc - Nam (INSTC), các tuyến đường sắt xuyên Á và xuyên Siberia, và Tuyến hàng hải Bắc Băng Dương nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.

Quỹ đầu tư trực tiếp Nga muốn kết nối sâu rộng hơn với Việt Nam

Cũng trong ngày 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga hoạt động tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao nhất hai nước, định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty, tập đoàn của Nga kinh doanh, hoạt động ổn định tại Việt Nam. Hoạt động giao thương, hợp tác du lịch giữa hai nước cũng ngày càng thuận lợi, với nhiều đường bay thẳng được mở giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với khối lượng lớn luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành, nhiều chính sách được thiết kế nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh để doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi hơn tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng; khẳng định Việt Nam đang phát triển nhanh và là thị trường có sức hút đầu tư lớn.

Ông Kirill Dmitriev cho biết trong những năm qua, Quỹ đã thiết lập quan hệ và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ y sinh, sản xuất vắc-xin; bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để cung cấp vắc-xin cho nhu cầu trong nước và toàn khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh còn rất nhiều lĩnh vực chưa được khai thác và mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.

Hai bên nhất trí còn nhiều tiềm năng hợp tác và nhiều cơ hội đang mở ra cho các doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh hiện nay, khẳng định tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng – dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng…

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Kirill Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam.