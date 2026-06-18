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Phiên đấu giá du thuyền của bà Trương Mỹ Lan lần thứ 5 thất bại

Tân Châu

TPO - Sau nhiều lần hạ giá, du thuyền hạng sang thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được người mua. Cơ quan chức năng tiếp tục đưa các tài sản này ra đấu giá nhằm thu hồi tiền khắc phục hậu quả trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 18/6, phiên đấu giá trực tuyến lần thứ 5 du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã không thành công vì không có người trả giá.

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Du thuyền The Reverie Saigon

Du thuyền The Reverie Saigon có màu xanh trắng, được sản xuất năm 2018 tại Pháp, hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn (TP Đồng Nai), được chào bán với giá khởi điểm hơn 38,7 tỷ đồng.

Tương tự, phiên đấu giá trực tuyến tàu THALIA diễn ra sáng cùng ngày cũng không có người mua.

Tàu THALIA có màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, có giá khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng, phương tiện này đang neo đậu tại khu vực bến thuyền thuộc Vinhomes Central Park, TPHCM.

Cũng trong ngày 18/6, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng tổ chức đấu giá trực tuyến đối với tàu ELECTRA và cuộc đấu giá này cũng không thành.

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Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bìa trái) bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu

Theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát - thời gian gần đây liên tục đấu giá nhiều tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát, từ siêu xe, du thuyền đến túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan. Việc đấu giá thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, giá khởi điểm là yếu tố quan trọng.

Trong nhiều trường hợp, giá được xác định sát hoặc cao hơn giá thị trường do căn cứ kết quả thẩm định, trong khi thị trường hàng xa xỉ hiện nay có dấu hiệu chững lại nên người mua có tâm lý dè dặt. Một số người cũng e ngại các thủ tục pháp lý sau đấu giá hoặc chi phí phát sinh liên quan đến việc sở hữu, sang tên tài sản giá trị lớn.

Ngoài ra, tâm lý chờ giảm giá cũng khá phổ biến. Theo quy định, nếu đấu giá không thành, thì tài sản có thể được giảm giá ở các lần tiếp theo. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư hoặc người có nhu cầu thực sự sẽ lựa chọn chờ thêm để mua với mức giá thấp hơn. Đây là điều thường gặp trong hoạt động thi hành án dân sự, không riêng vụ án Vạn Thịnh Phát.

Nhiều người băn khoăn việc tài sản đấu giá không thành có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án và quyền lợi của các bị hại. Tuy nhiên, pháp luật đã có cơ chế xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành. Sau mỗi lần không bán được, cơ quan thi hành án có thể phối hợp với đơn vị thẩm định giá để xem xét điều chỉnh mức giá phù hợp hơn với thực tế thị trường.

Điều quan trọng là phải cân bằng giữa hai yếu tố: đẩy nhanh tiến độ thi hành án nhưng vẫn bảo đảm giá trị tài sản, tránh bán rẻ gây thất thoát. Với những tài sản như du thuyền, việc tìm được người mua phù hợp đôi khi cần thêm thời gian vì đây không phải hàng hóa phổ thông.

Tân Châu
#Du thuyền The Reverie Saigon #Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Thi hành án #Đấu giá

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